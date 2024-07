Apple WatchがiPod風の外見に早変わり＆ホイール操作も可能なApple Watchケース「tinyPod」

This summer. Live different pic.twitter.com/7qvu5Sm3Xv

・関連記事

Apple Watch Series 10は前モデルから4mm大きくなり「より薄く大画面に」進化するとのリーク情報 - GIGAZINE



Apple Watch SEはコスト削減のためにオールプラスチックの筐体に切り替える可能性 - GIGAZINE



AppleがiPhoneの決済システムをライバルにも開放することでEUの訴訟を回避 - GIGAZINE



海で失くしたApple Watchが「探す」機能のおかげで22カ月後に手元へ返ってくる、しかも問題なく動作する模様 - GIGAZINE



Apple Watchのアップデートで心拍数測定精度が悪化したという主張が裁判所に提出される - GIGAZINE

2024年07月22日 07時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.