2026年03月16日 11時39分 セキュリティ

Windows Update後にCドライブにアクセスできなくなるのはSamsung製アプリが原因



Windowsの更新プログラムであるWindows Updateを適用した後、PCのCドライブにアクセスできなくなる問題が報告されていたのですが、これはSamsung製デバイス固有の問題であることが明らかになりました。



Microsoft blames Samsung for making Windows 11 25H2, 24H2 C drive inaccessible - Neowin

https://www.neowin.net/news/microsoft-blames-samsung-for-making-windows-11-25h2-24h2-c-drive-inaccessible/





Windows 11, version 25H2 known issues and notifications | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/status-windows-11-25H2#3801msgdesc







Microsoftによると、2026年2月10日に配信されたセキュリティ更新プログラム(KB5077181)および、それ以降に配信されたセキュリティ更新プログラムをインストールすると、一部のSamsung製デバイスでCドライブにアクセスできなくなるという問題が報告されていました。





この問題に遭遇したユーザーは、ファイルへのアクセスができなくなり、Outlook、Officeアプリ、ウェブブラウザ、システムユーティリティ、クイックアシストなど一部のアプリケーションが起動できなくなりました。



MicrosoftとSamsungがこれらの報告を調査したところ、症状はSamsung Galaxy Connectアプリの問題が原因であることが判明しました。報告は2026年3月の月例Windows Updateのタイミングと一致していましたが、調査によりこの問題は月例Windows Updateとは無関係であることが確認されています。



この問題は、Windows 11バージョン24H2および25H2を実行しているSamsung Galaxy Book 4およびSamsungのデスクトップモデル(NP750XGJ、NP750XGL、NP754XGJ、NP754XFG、NP754XGK、DM500SGA、DM500TDA、DM500TGA、DM501SGAを含む)で確認されているそうです。





問題の対策として、Microsoftは問題の原因となったSamsung Galaxy ConnectアプリをMicrosoft Storeから一時的に削除しています。Samsungは問題の再発を防ぐためにアプリの旧バージョンを再公開しています。既に影響を受けたデバイスの復旧オプションは限られており、SamsungはMicrosoftのサポートを受けながら引き続き修復方法を検討していくと報告しています。



Microsoftは「既に影響を受けているデバイス向けのソリューションの開発と検証において、Samsungと協力していきます。今後、新たな情報が入手でき次第、またSamsungから新たな公式ガイダンスが発表され次第、ドキュメントを更新します。デバイス固有のサポートについてはSamsungのサポート窓口にお問い合わせください」とコメントしました。

