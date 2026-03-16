2026年03月16日 11時45分 AI

Claude Opus 4.6とClaude Sonnet 4.6で100万トークンの入力が可能に



Claude Opus 4.6とClaude Sonnet 4.6で、100万トークンという長大なコンテキストを入力することができるようになりました。





1 million context window: Now generally available for Claude Opus 4.6 and Claude Sonnet 4.6. pic.twitter.com/jreruGukcm — Claude (@claudeai) March 13, 2026



1M context is now generally available for Opus 4.6 and Sonnet 4.6 | Claude

https://claude.com/blog/1m-context-ga





100万トークンの入力は既にClaude Opus 4.6とClaude Sonnet 4.6で利用可能。長文コンテキストを入力するのに追加料金はかかりません。以前は100万トークンのコンテキストには追加の使用料が必要でした。



Claude Opus 4.6は、膨大な量のテキストで長文解釈性能を測るベンチマーク「MRCR v2」で78.3％のスコアを獲得しており、100万トークンというコンテキスト長の解釈性能において最先端モデルの中で最高値となっています。また、Gemini 3.1 ProやGPT-5.4と比べて入力トークン量が上昇した際の性能低下が抑えられています。





Claude Opus 4.6とClaude Sonnet 4.6はいずれも登場時から「100万トークンの入力が可能」という性能がうたわれていました。



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「Claude Sonnet 4.6」が登場、人間の代わりにPCを操作する能力が高くGemini 3 ProやGPT-5.2を複数のテストで上回る - GIGAZINE





Anthropicは「コードベース全体、数千ページの契約書、あるいは長時間稼働するエージェントの観測結果、中間推論などをそのまま読み込んで利用できます。これまで長文コンテキスト作業で必要だったエンジニアリング作業、情報を失う要約、コンテキストのクリアといった処理は不要になります。会話全体をそのまま保持できます」とアピールしています。



100万トークンのコンテキストはClaude PlatformおよびAmazon Bedrock、Google CloudのVertex AI、Microsoft Foundryを通じて利用可能です。Claude Opus 4.6を使用するClaude CodeのMax、Team、Enterpriseユーザーは、自動的に100万トークンのコンテキストがデフォルトで有効になります。

