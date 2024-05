Microsoftが「2024年4月のセキュリティ更新プログラムの適用後にVPN接続が切断される問題」を公式に認める

Microsoft says April Windows updates break VPN connections https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-says-april-windows-updates-break-vpn-connections/ Microsoft confirms recent Windows security update breaks VPNs, no fix yet | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/software/windows/microsoft-confirms-recent-windows-security-update-breaks-vpns-no-fix-yet この問題は2024年4月10日のセキュリティ更新プログラムのインストール後、クライアントおよびサーバープラットフォーム間でVPN接続が切断され、エラーが発生するというものでした。 影響を受けるプラットフォームが以下。

2024年4月のWindows Update を適用したクライアントやサーバーでVPN接続に障害が発生することが報告されていました。この件をMicrosoftが公式に認め、今後のリリースで問題を修正することを報告しました。 Windows 11, version 23H2 known issues and notifications | Microsoft Learn https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/status-windows-11-23h2#vpn-connections-might-fail-after-installing-the-april-2024-security-update

2024年05月02日 10時22分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

