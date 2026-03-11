今日は毎月恒例「Windows Update」の日、再起動を極力不要とする「ホットパッチ更新」が一部ライセンスでデフォルトに

2026 年 3 月 のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照の上、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/1DKWl7rfQy pic.twitter.com/tz80wZIG3a