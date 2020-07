2020年07月22日 10時55分 ハードウェア

AMDがZen 2アーキテクチャ採用のデスクトップ向けAPU「Ryzen 4000G」シリーズを発表、国内では3モデルが販売予定



AMDが、コンシューマーおよび商用PC市場向けのRadeon GPUを搭載したAPU「AMD Ryzen 4000G」シリーズを2020年7月21日から発売すると発表しました。いずれのモデルも基本的にはOEM提供のみとのことですが、日本国内では一部モデルがバルク販売される予定です。



今回発表されたRyzen 4000Gシリーズは「Renoir(ルノワール)」というコードネームを持つ、Zen 2アーキテクチャ・7nm製造プロセス採用・Radeonグラフィックス搭載のAPU。いずれも対応ソケットはAM4、対応チップセットはAMD 500シリーズです。



Ryzen 4000GシリーズおよびRyzen Pro 4000Gシリーズ12モデルのスペックは以下。Ryzen Pro 4000Gシリーズは基本的にRyzen 4000Gシリーズと同じスペックですが、セキュリティー機能であるAMD PROテクノロジーが導入されています。なお、Ryzen 4000GシリーズとRyzen Pro 4000Gシリーズは、いずれのAPUもDDR4-3200をサポートしており、PCIe3.0レーンを8つ備えています。



コア/スレッド 基本周波数 ターボ周波数 L2+L3キャッシュ GPUコア数 GPU周波数 熱設計電力 Ryzen 4000G シリーズ Ryzen 7 4700G 8/16 3.6 GHz 4.4 GHz 12 MB 8 2.1 GHz 65 W Ryzen 7 4700GE 8/16 3.1 GHz 4.3 GHz 12 MB 8 2.0 GHz 35 W Ryzen 5 4600G 6/12 3.7 GHz 4.2 GHz 11 MB 7 1.9 GHz 65 W Ryzen 5 4600GE 6/12 3.3 GHz 4.2 GHz 11 MB 7 1.9 GHz 35 W Ryzen 3 4300G 4/8 3.8 GHz 4.0 GHz 6 MB 6 1.7 GHz 65 W Ryzen 3 4300GE 4/8 3.5 GHz 4.0 GHz 6 MB 6 1.7 GHz 35 W Ryzen Pro 4000G シリーズ Ryzen 7 Pro 4750G 8/16 3.6 GHz 4.4 GHz 12 MB 8 2.1 GHz 65 W Ryzen 7 Pro 4750GE 8/16 3.1 GHz 4.3 GHz 12 MB 8 2.0 GHz 35 W Ryzen 5 Pro 4650G 6/12 3.7 GHz 4.2 GHz 11 MB 7 1.9 GHz 65 W Ryzen 5 Pro 4650GE 6/12 3.3 GHz 4.2 GHz 11 MB 7 1.9 GHz 35 W Ryzen 3 Pro 4350G 4/8 3.8 GHz 4.0 GHz 6 MB 6 1.7 GHz 65 W Ryzen 3 Pro 4350GE 4/8 3.5 GHz 4.0 GHz 6 MB 6 1.7 GHz 35 W



AMDは、従来モデルと比較してRyzen 4000Gシリーズはマルチスレッドパフォーマンスが最大で2.5倍になると主張。また、競合するIntelのCore 9000シリーズよりも性能が上回っており、消費電力や発熱も少ないとアピールしています。





Ryzen 4000GシリーズならびにRyzen Pro 4000Gシリーズは2020年7月21日にリリースされますが、AMDはいずれのモデルも「OEM提供のみ」としています。ただし、AMDの日本法人である日本AMDは、Ryzen 7 Pro 4750G・Ryzen Pro 4650G・Ryzen 3 Pro 4350Gの3モデルを2020年8月8日午前11時から日本国内向けにバルク販売することを明らかにしています。



また、Zen+アーキテクチャを採用した低価格APUのAthlon 3000Gシリーズと、そのAMD PROテクノロジー搭載モデルとなるAthlon Pro 3000Gシリーズも発表されています。



コア/スレッド 基本周波数 ターボ周波数 L2+L3キャッシュ GPUコア数 GPU周波数 熱設計電力 Athlon 3000G シリーズ Athlon Gold 3150G 4/4 3.9 GHz 3.5 GHz 3 MB 3 1.1 GHz 65 W Athlon Gold 3150GE 4/4 3.8 GHz 3.3 GHz 3 MB 3 1.1 GHz 35 W Athlon Silver 3050GE 2/4 3.4 GHz 3.4 GHz 3 MB 3 1.1 GHz 35 W Athlon Pro 3000G シリーズ Athlon Gold 3150G 4/4 3.6 GHz 3.5 GHz 3 MB 3 1.1 GHz 65 W Athlon Gold 3150GE 4/4 3.1 GHz 3.3 GHz 3 MB 3 1.1 GHz 35 W Athlon Silver 3050GE 2/4 3.7 GHz 3.4 GHz 3 MB 3 1.1 GHz 35 W