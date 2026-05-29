2026年05月29日 13時13分 ネットサービス

イスラエルを拠点とする「Wix」は従業員の約20％を削減するとアビシャイ・アブラハミCEOが正式発表



イスラエルを拠点としてウェブサイト作成サービス「Wix.com」を提供するWixのアビシャイ・アブラハミCEOが、従業員の約20％を削減する計画を発表しました。対象は約1000人に上るとみられ、同社史上最大規模の人員削減として報じられています。



Black Thursday: Israeli tech reels as Wix, Amdocs, Rapyd and SentinelOne cut jobs | Ctech

https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/rko5kglegx



WIX Stock Alert: What to Know About the Latest Layoffs at Wix

https://www.barchart.com/story/news/2185962/wix-stock-alert-what-to-know-about-the-latest-layoffs-at-wix



Wixで業績不振と年初からの株価下落を受けて大規模な人員削減に踏み出すことはすでに報じられていました。



Wixが従業員の約20％にあたる約1000人を解雇へ、第1四半期の業績不振と株価下落が原因 - GIGAZINE





イスラエルではハイテク業界でリストラが相次いでおり、Wixの人員削減もその一環です。現地メディアのCTechによると、同じ日にAmdocs、Rapyd、SentinelOne、Minute Mediaでも大規模な削減や組織再編が報じられており、イスラエルのテック企業全体に厳しい調整圧力が広がっています。





背景の1つとして挙げられているのがAIの普及です。CTechは、「企業がAIによって少ない従業員で多くの業務をこなせるようになっているだけでなく、顧客側もAIツールを使って従来のソフトウェア製品に頼らず作業できるようになっている」と指摘しています。



ただし、アブラハミCEOはAIだけが理由ではなく、イスラエルの通貨であるシェケル高によって、ドル建てで収益を得る企業にとってイスラエル国内の人件費が重くなっていることも原因の1つに挙げています。



Sharing here the message I just sent to the whole Wix team:



Today is a sad day for me. We have made a very hard decision.



We are reducing the Wix team size by roughly 20%. It is one of the hardest decisions I have had to make, but I am confident it is the right one, and I will… — Avishai Abrahami (@Avishai_ab) May 28, 2026



経済メディアのBarchartによると、Wixは2026年だけでシェケル高によって6400万ドル(約100億円)規模の損害に直面しているとのこと。シェケルは前年に対ドルで14％上昇、2026年5月時点でさらに7％上昇しており、イスラエルの人件費がドル換算で一段と高くなっていました。





一方で、Wixの事業基盤そのものについては、投資家向けには一定の強さも示されています。Barchartは、Wixの第1四半期の買い付け予約額が15％増加し、連結年間経常収益が19億ドル(約3000億円)を超えたこと、買収したAIプラットフォーム「Base44」が年間経常収益1億5000万ドル(約240億円)に達したことを挙げています。



ただし、市場の評価は厳しさも帯びています。Barchartによると、Wix株は記事作成時点で年初から45％超下落しているとのことで、今回の人員削減は成長鈍化、為替負担、AI時代の事業構造転換という複数の課題に対応するための措置と位置付けられます。



アブラハミCEOは「私たちはこの状況を乗り越え、より速く、より強く、そしてこの新しい時代に向けてより良い準備を整えて戻ってくるでしょう」とコメントしています。

