2022年08月01日 17時00分 メモ

ソニーが2022年度第1四半期決算を発表、ゲーム部門の売上減少も年末に向けて本格的にPS5の供給が増加する見通し



2022年7月29日、ソニーが2022年度第1四半期(4月~6月)の決算報告を行いました。売上高は前年同期比2.4%増の2兆3115億円、営業利益は9.6%増の3070億円となっていますが、PlayStation 5(PS5)を含むゲーム&ネットワークサービス部門の売上高は減少し、同部門の2022年4月~2023年3月の年間営業利益予測も16%引き下げられています。



ソニーの2022年度第1四半期決算は、売上高が前年同期の2兆2568億円から547億円(2.4%)増の2兆3115億円、営業利益が前年同期の2800億円から270億円(約9.6%)増の3070億円で、1株当たりの純利益は175.21円となりました。





2022年第1四半期における各部門の業績が以下の通り。このうち、PS5を含むゲーム&ネットワークサービス(G&NS)部門の売上は前年同期比117億円(1.9%)減の6041億円、営業利益は305億円(36.6%)減の528億円となりました。一方で音楽部門や映画部門は好調で、売上高・営業利益共に前年同期比を上回っています。





G&NS部門の売上高・営業利益の減少は、以前から供給不足が問題となっているPS5とソフトウェア売上の低迷によるものです。ソニーはこの四半期に、前年同期比を10万台上回る240万台のPS5を出荷し、通算の出荷台数は2170万台になりましたが、依然として目標に達していません。また、ソフトウェアの売上は前年同期比で26%も減少しています。



ソニーはソフトウェア売上の減少について、2022年は2021年と比較して大型のPlayStationタイトルが少ない上に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に伴う外出規制が弱まり、ゲームで遊ぶ時間が減少したことが影響していると説明しています。オンラインサービスのPlayStation Networkの月間アクティブユーザー数は、2021年度第4四半期の1億600万人から1億200万人に減少したとのこと。



今回の決算を受けて、ソニーは2022年4月~2023年3月のゲーム部門の年間営業利益見通しを16%下方修正し、グループ全体の年間営業利益見通しを4%減の1兆1100億円としました。これには、「Halo」シリーズや「Destiny」シリーズの開発元として知られるゲーム企業・Bungieの4000億円超の買収費用も含まれています。



なお、ソニーは2022年度中に1800万台のPS5を販売する予定としており、この目標については今のところ修正していません。しかし、第1四半期の出荷台数が240万台だったため、残る3四半期は平均500万台以上を出荷する必要があると海外メディアのEngadgetは指摘しています。



ソニーの最高財務責任者(CFO)を務める十時裕樹氏は、上海のロックダウンからの回復や部品供給の改善などがみられ、年末商戦に向けてPS5の生産スケジュールの前倒しに努めていると主張。下半期に向けて販売台数が増加するとの見通しを示しました。