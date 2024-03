エイプリルフールに便乗しているサイトまとめ2024年版

「幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-」では、ヨハネの服によって使える特殊能力が変化します。果たして制服ギャルのコスチュームで得られる特殊能力が何なのかが非常に気になります。 ◆「デート・ア・ライブ」新作劇場アニメ制作決定 精霊とデートしてデレさせることで世界と精霊を救うというストーリーの「デート・ア・ライブ」の新作劇場アニメ2作品の制作が決定しました。1作品目は「デート・ア・アイドル」というタイトルで、「誘宵美九、八舞耶倶矢、八舞夕弦、本条二亜の4人で構成されたアイドルグループ“Spi-LINKスピリンク”が、四年に一度開催される世界最大のアイドルフェスに出場し優勝を目指すアイドルストーリー」とのこと。

2024年04月01日 00時00分00秒

