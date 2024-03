地球を「トポロジカル絶縁体」という量子物質状態として扱うことで地球の大気と海の動きなどの気象パターンを説明できることを量子物理学者が発見

地球の気流や海流に関しては、現代科学でも原理が解明されていない事象があり、その内のひとつが「 ケルビン波 」と呼ばれる、赤道付近では気流や海流が必ず東に向かって移動するという事象です。ブラウン大学の物理学者である ブラッド・マーストン 氏らの研究チームが、地球を「 トポロジカル絶縁体 」として扱うことでケルビン波を説明できるとの研究結果を示しました。 [2306.12191] Topological Signature of Stratospheric Poincare -- Gravity Waves https://arxiv.org/abs/2306.12191 How Quantum Physics Describes Earth’s Weather Patterns | Quanta Magazine https://www.quantamagazine.org/how-quantum-physics-describes-earths-weather-patterns-20230718/

