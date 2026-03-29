2026年03月29日 22時00分 レビュー

「Samsung Galaxy S26／S26+／S26 Ultra」外観レビュー、厚みがさらに減って7mm台へ



Samsungが2026年2月に発表した第3世代AIフォン「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」が3月12日(木)に発売されました。Samsungが最先端技術を結集し、1日中快適に利用可能というGalaxy S26シリーズを借りたので、いろいろと触ってみることにしました。



Samsung Galaxy S26 & S26+（ギャラクシーS26＆26プラス） | Galaxy AI | Samsung Japan 公式

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/



Samsung Galaxy S26 Ultra（ギャラクシーS26ウルトラ） | Galaxy AI | Samsung Japan 公式

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/



3機種を背面向けで並べてみました。左からスカイブルーのS26、コバルトバイオレットのS26+、コバルトバイオレットのS26 Ultraです。S26+とS26 Ultraはちょっと異なる色のように見えていますが、光の加減などによるもので同色です。寸法はそれぞれ149.6mm×71.7mm×7.2mm、158.4mm×75.8mm×7.3mm、163.6mm×78.1mm×7.9mm。カメラレンズはS26とS26+が3つ、S26 Ultraが4つ搭載です。





端末正面はこんな感じ。3機種ともDynamic AMOLED 2X(有機EL)ディスプレイでリフレッシュレートは120Hz。S26は画面サイズが6.3インチ、解像度が2340×1080(FHD+)。S26+は6.7インチの3120×1440(Quad HD+)。S26 Ultraは6.9インチの3120×1440(Quad HD+)です。





ベゼルは上下左右ともごくわずかで、見えているほぼ全範囲を画面として利用可能です。





端末右側面には音量ボタンとサイドボタンがあります。





端末天面。3機種とも同じデザインです。2つの穴は送話口(マイク)と排気口です。





端末左側面。ボタン類はなにもありません。





端末底面。S26とS26+は左からスピーカー、USB Type-C接続端子、送話口(マイク)、SIMカードスロット。S26 Ultraは並びが異なり、SIMカードスロット、送話口(マイク)、USB Type-C接続端子、スピーカーの順で並び右端にSペンが収納されています。





Sペンを取り出すとこんな感じ。





重さを実測したところ、S26が167g、S26+が189g、S26 Ultraが214gでした。





Galaxy S26ファミリーはAmazonでSIMフリー版が購入可能です。



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引き続き、いろいろ探っていくことにします。



＜つづく＞

