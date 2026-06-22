2026年06月22日 18時43分 ハードウェア

AIを高速実行するためのx86拡張命令「ACE」の仕様が発表される



IntelとAMDが主導するx86アーキテクチャの推進団体「x86 Ecosystem Advisory Group」がAI処理のためのx86拡張命令「AI Compute Extensions(ACE)」の仕様を2026年6月15日に公開しました。



AI Compute Extensions (ACE) Specification – x86 Ecosystem Advisory Group

https://x86ecosystem.org/resource/ai-compute-extensions-ace-specification/



ACE: A Shared Path to Faster Matrix Math on x86 – x86 Ecosystem Advisory Group

https://x86ecosystem.org/blog/ace-a-shared-path-to-faster-matrix-math-on-x86-519/



Intel製CPUとAMD製CPUはどちらも「x86」というアーキテクチャを採用しています。x86 Ecosystem Advisory GroupはIntelとAMDに加えてBroadcomやDell、Google、ヒューレット・パッカード エンタープライズ、HP、Lenovo、Meta、Microsoft、Oracle、Red Hatといった企業が名を連ねる諮問機関で、アーキテクチャの発展を目指して活動しています。



IntelとAMDが「x86 Ecosystem Advisory Group」を設立、Google・Microsoft・Metaなど大手テクノロジー企業も参加 - GIGAZINE





新たに発表されたACEはAIの実行を高速化するために設計された拡張命令です。AIモデルの推論時には「行列演算」と呼ばれる計算処理を実行する必要があり、ACEはこの行列演算を高速処理するための拡張命令です。x86 Ecosystem Advisory Groupは「従来の方法では行列演算を1次元で実行していたが、ACEでは2次元で実行する」と説明しています。



ACEは「INT8」「BF16」「MXFP8」「MXINT8」といった計算精度をネイティブサポートしているのも特徴です。すでにACEに対応する「コンパイラ」「デバッガ」「プロファイラ」の開発が進んでいるほか、PyTorchやTensorFlowといった機械学習フレームワークへの統合も計画されています。





ACEの仕様は以下のリンク先で公開されています。



AI Compute Extensions (ACE) Specification - ACE_v1_Specification_public_1_15.pdf

(PDFファイル)https://x86ecosystem.org/wp-content/uploads/2026/06/ACE_v1_Specification_public_1_15.pdf

