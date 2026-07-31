2026年07月31日 18時46分 ヘッドライン

2026年7月31日のヘッドラインニュース



『誰が勇者を殺したか』『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』『死霊魔術の容疑者』などの作品で知られる駄犬氏の人気作『追放された商人は金の力で世界を救う』がTVアニメ化されることになりました。



また、発表に合わせて本日・2026年7月31日からウェブコミックサイト・コミック PASH!neoで東山千氏作画によるコミカライズの連載がスタートしています。



追放された商人は金の力で世界を救う - 東山 千,駄犬,糸杉柾宏,叶世べんち | コミックPASH! neo

https://comicpash.jp/series/5cf903bbcf1bc



本作のあらすじは以下の通り。



Sランク冒険者パーティ『ブルーリング』に所属する"商人"のトラオは、仲間には節約を強いておきながら、後輩の3人組女性冒険者パーティ『ガーネット』に資金援助をしていたことがバレてしまい「おまえはクビだ！」と追放されてしまう。

トラオは去り際に魔王討伐は時期尚早だと忠告を残して行くが、ブルーリングの面々はそれを無視し、上位ランクパーティが主導する魔王討伐作戦に参加し全滅――。

トラオはガーネットに合流し魔王討伐を目指すが……

初仕事は、全滅した旧パーティの遺体から装備を回収すること！？

金にモノをいわせた商人の非人道的魔王討伐が始まる！



駄犬氏からのコメントも発表されています。



コミカライズの連載と同時にアニメ化の発表というのは、かなり珍しい事例かもしれません。実のところ、コミカライズ自体は小説発売時から決まっていたのですが、漫画家さんを探すのに難航しているうちにアニメのほうが先に動き出すという、ちょっと特殊な形になりました。

しかし、コミカライズも東山さんに作画が決まり、この物語は2度目のスタートを切ることになりました。東山さんは独特の、味のある漫画を描かれる方なので、どのようにトラオたちの旅路を描いて頂けるのか楽しみです。

それにしても、まさかこの物語がアニメ化するとは思っておらず、最初担当さんから「アニメ化の打診がきてます」と連絡があったときは、「ああ、これが例の立ち消えになるという映像化の話か」と、まったく本気にしていませんでした。

話がトントン拍子に進み、本当にアニメになることが決定して、自分が一番驚いたと思います。とはいえ、この小説は1冊完結で綺麗に終わっており、1クールアニメにするには、なかなか良い物語ではないかと密かに自負しています。

自分も色々な小説を書いていますが、この小説のラストが一番好きなんですよ。ベタなんですけどね。なので、お願いですから、漫画もアニメも最後までお付き合い頂けると幸いです。

主人公がちょっとアレですが、最後まで見て頂ければ色々納得できる……はずです。

ちなみにWEB掲載時のタイトルは『「足手まといなんだ！」と言われてパーティーを追放された商人は、金の力で世界を救う。「ずっと仲間だと思っていた」と言われても、今更遅い。』でした。記憶の片隅にでも入れておいて完走して頂ければ、また違った感慨が生まれるかもしれません。

©駄⽝・主婦と⽣活社／かねせか製作委員会



アニメの放送時期・形態などは未発表です。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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毎年言ってるけど



姫がセクチーなゲームプレイしてる時になんか聞き覚えのある声するな…？まぁ気のせいやろとスタッフロールまで行ったら



姉の名前があったことが人生で二番目に怖い話かな https://t.co/yGe4jUBPJF — 姫ータ様👑🍻 (@himetasama) 2026年7月29日



















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同志社国際高生徒にも「教育中立性」問うアンケート 同校運営の学校法人、辺野古沖転覆で - 産経ニュース



News｜学校法人同志社



学校法人同志社（以下「本法人」といいます。）の設置校である同志社国際高等学校の研修旅行において2026年3月16日に発生した事故（以下「本件事故」といいます。）により、尊い命が失われ、多くの方々が負傷されたことにつきまして、改めて深い哀悼の意を表するとともに、ご遺族、生徒、保護者をはじめ、すべての関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます。

本法人は、本件事故に関し、同年3月28日付で外部専門家による特別調査委員会を設置し、調査を依頼しておりましたが、本日、同委員会より調査報告書を受領いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

本法人は、調査報告書の内容を真摯に受け止め、十分に精査するとともに、再発防止策の拡充等の検討を行ってまいります。



本報告書を受けた本法人の対応につきましては、調査報告書の内容の精査および再発防止策等の検討が完了し次第、速やかに記者会見を開催し、ご説明いたします。

記者会見の開催予定につきましては、決まり次第、お知らせいたします。



辺野古転覆事故、同志社国際高運営法人の「安全配慮義務違反」認定した調査報告書＜全文＞ - 産経ニュース



辺野古転覆事故、学校に刑事責任はないのか？ 遺族会見詳報 問われているのは「事故の本質」（石戸諭） - エキスパート - Yahoo!ニュース



熊本地震 関連調査中含め34人死亡 県災害対策本部が発表 | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県



オンワード、3人死亡確認 イオンモール爆発で|47NEWS（よんななニュース）



【動画】熊本 嘉島町 地震発生時のドライブレコーダー | NHKニュース | 地震、熊本県、令和8年熊本地震



【熊本地震】至近距離で捉えた爆発の瞬間 イオンモール熊本の駐車場 ドラレコ映像 - YouTube





ドローンで撮影したイオンモール熊本の映像 - YouTube





【映像】熊本地震 イオンモール熊本・日本製紙八代工場 内部の様子は | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県



イオンモール熊本の猫カフェから25匹救出、広島の店舗へ ペットショップの犬と猫も避難 - 産経ニュース



【熊本 地震】八代 九州自動車道で大きく隆起した道路 | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県



ドラレコ映像が捉えた"隆起した道路に衝突"の瞬間 続く地震、鹿児島でも新たな被害 (26/07/30 11:45) - YouTube





イオンモール 従業員 地震後避難も戻る「ガスのような異臭」 | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県



【被害情報】熊本 氷川町 複数の建物が倒壊 5人が心肺停止 | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県



【熊本地震】発生から２日 「10年前を上回る衝撃」 ガソリンスタンドで給油渋滞 約9万5千戸が断水 路上で生活する人も - YouTube





倒壊免れても…困難な生活続く“甚大被害”八代市の今 熊本で震度7 死者34人に【報道ステーション】(2026年7月30日) - YouTube





避難所用スポットクーラー300台を自衛隊が空輸 防衛相「経産省や企業の連携に敬意」 - 産経ニュース



熊本・八代市で北東方向に８４センチの地殻変動…前の地震と同程度、国土地理院がＧＮＳＳ解析 : 読売新聞



八代市庁舎の免震構造が損傷 建て替えたばかり、工事では汚職事件も [熊本県] [2026年熊本地震]：朝日新聞



アイシン熊本被災でトヨタ・日産が生産停止 10年越し対策も及ばず - 日本経済新聞



熊本地震で問われた「企業防災」 教訓生かすために必要な視点は | 毎日新聞



“金銭授受疑惑”で揺れる福岡県議会 自民会長が政治資金パーティー開催 震度7熊本地震発生も予定通り【福岡発】｜FNNプライムオンライン



地震直後にパーティー「やってよかった」 自民・福岡県議団会長 | 毎日新聞



【速報】熊本知事、当面のボランティア自粛要請|47NEWS（よんななニュース）



熊本地震でレールにゆがみ、九州新幹線では防音壁損傷200カ所以上 | 日経クロステック（xTECH）



熊本地震で高架橋ずり落ち、異種の橋桁連結部 下に日奈久断層の地割れ | 日経クロステック（xTECH）



熊本地震48時間後でも整わぬ「TKB」 10年前と変わらぬ避難所 [熊本県] [2026年熊本地震]：朝日新聞



＜2026年熊本地震＞東京通信大の松尾特任教授「避難所からの避難を」 提言の理由は?｜熊本日日新聞社



避難所で性暴力を生まないために 東日本大震災の経験生かした対策を [2026年熊本地震]：朝日新聞



トランプ氏支持率34％、米国民の半数が「強く不支持」 CNN世論調査 - CNN.co.jp



日本人、１億２０００万人割れ 過去最大９１万人減―外国人４００万人超・総務省：時事ドットコム



特捜検事不祥事「あり得ない話」 非難の声相次ぐ―法務・検察幹部ら：時事ドットコム



ソニーとルネサス、熊本の半導体工場を停止 三菱電機も2工場で - 日本経済新聞



津久井やまゆり園事件から10年 19人を殺害した植松聖死刑囚の言葉を否定するための職員たちの闘い | NHKニュース | 相模原 障害者施設殺傷事件、事件・事故、神奈川県



米軍「強力な対応」としてイランへの攻撃発表 攻撃応酬懸念 | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、イラン



食料品消費税 来年4月から1％方針 日本経済・消費者への影響は【Q＆A】 | NHKニュース | 消費税、税制改正、物価高騰



犯罪被害者の刑事手続き関与拡充について法制審の議論開始 | NHKニュース | 法務省、裁判



27年の新卒採用、「完全に売り手市場」が65%に急減 民間調査 - 日本経済新聞



ヨルダン川西岸の暴力「悪化の一途」 ICJ違法判断から2年、国連が警鐘 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



ニュージーランド外相が人種差別的発言、中国出身議員に「自分の国へ帰れ」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



もっと迎撃ミサイルを ウクライナ大統領、同盟国・支援国に呼び掛け 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



最低賃金、1100円台後半へ詰めの議論 労使隔たりで公益委員が提示へ - 日本経済新聞



東京電力大幅減益、原発再稼働でも業績戻らず 顧客失い資本提携に逆風 - 日本経済新聞



札幌市のインターナショナル開校断念 誤情報拡散で「安全策難しい」 [北海道]：朝日新聞



ベネズエラ、イラン大使を呼び出し抗議 「侮辱的かつ不適切」発言めぐり 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



10代少女2人が集団レイプされる事件受け「不処罰」の終焉求める抗議運動 ギニア 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



米サウジ、イラクで親イラン武装勢力を攻撃 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



25年度の介護職離職率12.4%、最低の前年度と横ばい 休暇取りやすく - 日本経済新聞



中国山崩れ、死者41人に 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



日本人の人口が４２年ぶり１億２千万人割れ…９１万人減の１億１９７３万人、外国人は３５万人増 : 読売新聞



ウクライナ、イランとの「エスカレーション」避けたいと伝達 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ政権が規則変更、難民認定申請者の強制送還を迅速化 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「漢字が読めず」生活保護費を不正受給容疑 フィリピン国籍の女を逮捕 - 産経ニュース



ispaceと三菱重工、H3ロケットによる新ランダー「ULTRA」の打上げ輸送サービス契約を締結 - ispace



ゼレンスキー氏「戦争の主導権、もはやプーチンの手中にない」 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



段ボール箱から新生児5人の遺体発見 フランス 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



保守派、30～40代、主婦が「高市離れ」 好感持つ人は半数以下に：朝日新聞



米軍機、対イラン攻撃でイスラエル国内の基地使用 カッツ国防相 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



近鉄脱線、原因は何だったのか 専門家が注目する「線形」と「車両」 [京都府]：朝日新聞



地元住民への侮辱行為に怒りの声噴出、修学旅行中のイタリア人学生らが謝罪 タイ - CNN.co.jp



温暖化進む世界、記録的猛暑しのぐ手段は中国頼みに(1/3) - CNN.co.jp



パレスチナ人一家の車に間違えて発砲したイスラエル警官、両親殺害に抗議した子どもに「黙れ」「お前らは犬だ」 : 読売新聞







【速報】河野元外相が消費税率引き下げに反対表明|47NEWS（よんななニュース）



法の支配の危機、日本でも ICC赤根所長が講演|47NEWS（よんななニュース）



【速報】奈良の女性2遺体、1人は20歳大学生|47NEWS（よんななニュース）



やはり浮上した高市首相「9月退陣」シナリオ…支持率急落も反転攻勢のネタなく、不安材料ばかり目白押し｜日刊ゲンダイDIGITAL



「対岸の火事」─フランス森林火災をとらえた写真は「時代の象徴」 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



自衛隊の全島エイサー参加、実質的な公務だった 「福利厚生」説明と相違 内部文書に「部隊の認知及び親しみの拡大」 | 沖縄タイムス＋プラス



北朝鮮製ミサイル使用か ロシア軍、ウクライナに|47NEWS（よんななニュース）



【速報】群馬県も「副首都」を目指すと表明 「ポテンシャルは十分」と山本一太知事 | 上毛新聞電子版｜群馬県のニュース・スポーツ情報



米軍がイランに報復攻撃 「強力な反撃」と発表 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



宗教と学校給食の問題、ヒンズー至上主義者に排除された卵が復活 インド 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



【フル動画】「大阪や！はよ開けんかい！」20人超の捜査員が組事務所に 大阪府警が暴力団事務所を家宅捜索 特殊詐欺の被害金めぐり（2026年7月29日） - YouTube





「うさぎの島」でイノシシがウサギを捕食 背景に人によるエサやりも：朝日新聞



スペインの飛び地に数千人が殺到 国境の検問所回避で泳ぎ侵入 受け入れ施設はパンク(2026年7月31日) - YouTube





数千人の移民、泳いでモロッコ側から北アフリカのスペイン領セウタへ 非常事態宣言 - YouTube





「国境が完全崩壊」モロッコ移民数千人越境 スペイン飛び地、秩序回復のため軍派遣決定 - 産経ニュース



トランプ政権、不法移民対策の正当性を強調 スペイン飛び地への移民殺到映像使い「民主党が毎日していたこと」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



ロシアの新型ミサイルに日本製部品 ウクライナ、輸出管理強化を訴え - 日本経済新聞



米ファウチ博士、上院公聴会で黙秘権行使 コロナ発生源めぐり - BBCニュース



自販機のストローなめて戻したフランス人男に罰金刑 シンガポール 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



高市首相、27年4月の消費減税を表明「2年後責任もって元に戻す」 [消費減税 給付付き税額控除][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



【速報】高市首相は「２年後には私が責任を持って確実に税率を元に戻す」と述べた：時事ドットコム



円急騰、一時157円台 市場で為替介入の観測 - 日本経済新聞



短時間で急激な円高進む 政府・日銀が再び市場介入か | NHKニュース | 株価・為替、金融、財務省



中国系家主が3倍家賃通知のマンション ネパール人大挙入居で日本人はマイノリティーに - 産経ニュース



「最初から首相が決断すればいい」 消費税1%に野党から批判相次ぐ [消費減税 給付付き税額控除][国民民主党][中道改革連合]：朝日新聞



イスラエル軍、ガザのモスクを攻撃 ハマスの「武器庫」と主張 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



東京―伊豆諸島間の定期航路担う「東海汽船」、飲酒し当直勤務など法令違反疑い…近く事業停止などの手続きへ : 読売新聞



読む政治：「政府高官でさえ本音では反対も…」 異論残るまま減税「決断」 | 毎日新聞



国旗損壊処罰法が侮辱を誘発する皮肉 思い返す上皇さまのお言葉 | 毎日新聞



政府・日銀が円買い為替介入、一時157円台 NY連銀はレートチェック - 日本経済新聞



自民党内、食品消費税1%に慎重論 小渕優子氏・河野太郎氏「反対」 - 日本経済新聞



外国人職員採用の三重県民アンケ設問は「差別」 諮問機関が判断 | 毎日新聞



NZ外相、中国系議員への「自分の国へ帰れ」発言を徹底して正当化 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



「法令違反を平然と継続」斎藤知事をバッサリ 「兵庫県告発文書問題」著者・奥山俊宏教授に聞く…泥沼化の理由と未来への希望 出版不況どこ吹く風“高くて堅くて分厚い本”1万8000部発行の衝撃｜FNNプライムオンライン



ハマスの「完全な武装解除」で合意、イスラエル軍撤退へ トランプ氏発表 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ロシアのミサイル、ポーランド領の奥深くに着弾 Kh101巡航ミサイルか - CNN.co.jp



【速報】日米両政府が生鮮ジャガイモ解禁協議|47NEWS（よんななニュース）



何のため？いわゆる排除アート？大阪駅前の“突起物”に物議 目的は「立ち入り禁止」市はバリケードを追加設置 - YouTube





アルゼンチンに「憎悪」示した外国人は国外追放 ミレイ氏が大統領令 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



レオ14世、教皇「ファースト」強調 「たまたま米国人なだけ」 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News





キオクシア、7〜9月純利益31倍の1兆2700億円 市場予想下回るhttps://t.co/mdiju7KdZm — 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) 2026年7月31日



食品の消費税１％、「外食との税率差拡大」「財源確保」に懸念…影響受ける業界支援など具体策示されぬまま : 読売新聞



日本の都市ランキング、大阪市６年連続Ｖ…「経済・ビジネス」などで前年同様１位で「万博以降の発信力期待」 : 読売新聞



【速報】ポーランドにロシアのミサイル落下か|47NEWS（よんななニュース）



パトリオット生産容認「検討中」 トランプ氏、ウクライナに|47NEWS（よんななニュース）



みずほ経済EXPRESS 160円台が「円安すぎ」ではない理由 | みずほ銀行



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

「カラスは黒い」に対して「アルビノ個体もいます」と言ってしまう人のように全称命題でもないのに例外を持ち出すのはダメ「詭弁のガイドラインというものがあってな…」 - Togetter



父が作る麺つゆは醤油、みりん、鶏もも肉、ニンニクたっぷりで煮込むのだが、いつも美味しい匂いがしていた…何年も食べておらず、レシピなしで作ってみたら同じ味ができた - Togetter



昔、彼氏と沖縄旅行に行く計画を立てていたが急に「私は当日絶対に沖縄にいないからこんなことしても意味ない」という感覚に襲われた→「あるはずがない」という予感が当たった人の話 - Togetter



イオンモール熊本から逃げる人たちが笑ってるようだったという声に「防御反応で笑ってる」と指摘が、東日本大震災の経験者「恐怖通り越して笑うってあるよね」 - Togetter



不遇なのに、ケアされてない自分たち 「曖昧な弱者」という問題提起：朝日新聞



熊本県災害ボランティア情報



【注意喚起】災害時にはペットの爬虫類にエサを与えない方がいい→「絶対に直射日光を個体に当てない」「平時と同等の飼育環境が再現できるまで餌を与えない」ことが何よりも大事という話 - Togetter



日本酒好きの片思いの女性に、たまたま入った店の日本酒の銘柄を「斬九郎、九平次、庭の鶯、雪の茅舎…」と送ったら、速攻で返事が来た…翌年つきあい始めて、結婚に至る - Togetter







ナフサショックにも負けず、やっと完成した我が家、新築引き渡しの日を目前に地震…被害ゼロの報告を現場監督からもらい、ホッとした→引き渡し前の契約や耐震性が気になる - Togetter



昭和や平成初期には「社会体制の歯車になりたくない」「決まったレールに乗りたくない」という言葉があったが、今は歯車やレールに乗れない恐怖を感じる人がいるという話 - Togetter



男の子の名付け本当に難しい…候補はいくつか浮かんだものの、名前のあとに(50)とか「部長」とかつけたときの違和感がすごい - Togetter







繁華街で男が女性をリンチしていたが、誰も止めに入らないので勇気を出して叫ぶと男は女性を車に引きずり込んで逃走… 通報したらすぐに捕まったが、その後警察から恐ろしいことを言われた話 - Togetter



「非課税世帯がどうやって養うんだよ」親族が生活保護を申請した旨の書類が届いたがどうしたらいい？→扶養義務はあるが、拒否することができる - Togetter







夫の甥っ子がおしっこをネタにした発言を放ち、笑いそうになったが、その子のパパが「全然面白くないよ。誰も笑わないよ。」と諭していて危なかった - Togetter





すぴぃすぴぃ聞こえてきたから振り返ったらこれ pic.twitter.com/HX4f9flLmL — ししゃもとかぼす (@shishamo_nanoda) 2026年7月30日







熊本・氷川「昼間作業できない」 猛暑の中、地震の片付けに汗流す|47NEWS（よんななニュース）





カメラ目線した後ウインクまでしてくれた pic.twitter.com/27SHFoNdBb — しずわらひなた (@shizuwarahinata) 2026年7月30日



「竹取の翁って何者なの？香川の人？」と子どもが言うので調べたら、おじいさんがただのお年寄りではなさそうだった「竹を貢ぐ氏族がいた」 - Togetter



「生きてる我が子が黒に分類されたら喚き散らす自信がある」災害時のトリアージの存在が一般大衆に認知されたのは悪手ではないかという話…助からないとわかることも大事 - Togetter



「この夏一番のミステリー」アボカドの種を植えて栽培してた人、実を切ってみたら「全然違う中身」が→原因を辿ると、奇跡的な？すり替えが起きていたことが判明する - Togetter



東北の震災で父が2週間見つからず、毎日泣きながら「亡くなった方の一覧」を確認していた時、当時付き合っていた人から「また震災の話？辛気臭…」と言われたことをいまだに忘れていない - Togetter



チョコようかん、口コミが良かったので非常用に備蓄していたが家族の誰も口に合わなくて大量に買ってしまったことを後悔…災害時は普通のお菓子を食べたいよ - Togetter



避難所の体育館にスポットクーラーを置いて意味ある？→全体は冷やせなくても、人がいる低い場所だけならそれなりに有効らしい「工場とかで使える理由がこれ」 - Togetter



母親からウォシュレットは汚いと言われてから人生で一度も使ってなかったが、彼氏に「それは、くさくさお尻じゃん」と言われた→男女によって違う？掃除の経験が関係する？ - Togetter



9月から生活道路における自動車の法定速度が60キロから30キロに引き下げ… 生活道路は7割の道路が該当「ほんと危ない」「裏道だとか言って飛ばす奴が捕まっていくのね」 - Togetter



京都で「PASMO使います」と言ったら「対応してませんけど」と言われ、でもシールは貼ってあり「じゃあ交通系で」と言ったら「かしこまりました」と言われた - Togetter



ハワイの知らない人から英語のメールが届いたので、「また詐欺メールか何かかな？」と思いながら読んでみたら、熊本の地震のニュースを見て、うちの親戚一同の安否を心配する内容だった - Togetter





『明日夏祭りだから一緒に行こうね』と

大好きな弟猫を保育園行事に

誘いながら眠りについた四歳児 pic.twitter.com/fWd6Xiwx0U — ゴンゾウR4 (@R453374510) 2026年7月30日



熊本地震で起きた事故はイオンや他の大型ショッピングモールの災害対策指針が更新されていく…こうした「血で書かれたマニュアル」が世界の安全を支えている話 - Togetter











◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

メルカリ、「メルカリモバイル」でギガ売買ができるデータ専用eSIMの提供を開始 | 株式会社メルカリ



ミラノ・コルティナ五輪 ひぼう中傷の投稿削除依頼1900件超 | NHKニュース | ミラノ・コルティナ オリンピック、ミラノ・コルティナ パラリンピック、オリンピック・パラリンピック



TSMC熊本工場「装置の調整に時間」 第2工場の工事は再開 - 日本経済新聞



TSMCやソニーGの半導体工場止まる トヨタは3工場を月内停止 復旧のめど立たず - 産経ニュース



ソフトウェアエンジニアとして視野を広げるためのブックガイド



熊本地震で「Yahoo!天気」が意外な活躍？ 断水・停電情報など投稿続出 ライフライン情報共有の場に（1/2 ページ） - ITmedia NEWS



「Gemini Spark」： 24 時間 365 日対応する自分だけの AI エージェントが日本のPro ユーザーにも拡大



査読に AI を使われた体験談 | Chem-Station (ケムステ)



出版・専門メディアと連携し、信頼性の高い情報と対話できるAIサービス「Buffmee（バフミー）」提供開始 | KDDI News Room



「Slackの使い方が下手な人なんとかならないの？」休日中の相手にメッセージを送っていいかどうかで大きく意見が割れる - Togetter



はてな情報削除ガイドラインを改定しました - はてなの告知



はてな情報削除ガイドライン - Hatena Policies



日本通信、ネオキャリアのブランド名称とロゴを発表｜日本通信 ニュース・お知らせ



高速回転で機体が見えにくいドローン、ＡＩを活用して設計 米大学の研究チーム - YouTube





「ランサムウェア攻撃を受けたニチレイの物流システムの復旧があんなに早かった理由」必要なところにコストをかけ、維持管理し続けた胆力がすごくて惚れる - Togetter



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GPT-5.6とBlender MCPで、多少マシな3Dモデリングをさせるまで



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「避難所で豚汁を止めよう」って話は地震前に投稿されたインプレ稼ぎと思われるアカウントによるもので、真偽が疑わしいねと - 電脳塵芥



「災害時でもこれとは本当にいい加減にせえよ」NHK ONEは一度登録しても繰り返し登録し直せとか言ってくるシステムで非常事態でも情報が得づらくなっている→現在は改善 - Togetter



ヨドバシ.com - 領収書発行方法の変更（「商品同梱」「メール送信」終了）のお知らせ



誠に勝手ながら、2026年8月5日（水）のご注文分をもちまして、領収書の「商品と一緒の送付」および「メールでの送信」サービスを終了させていただきます。

2026年8月6日（木）以降は、現在も提供している「ご注文履歴からのダウンロード」のみでの発行とさせていただきます。









「通行実績情報マップ」公開



熊本県熊本地方を震源とする最大震度7の地震において、当該エリアの通行可能な道路の参考情報を公開しました。



当該地域を移動する方々の一助になれば幸いです。https://t.co/9LEHBOQcyr — Honda 本田技研工業 (@HondaJP) 2026年7月28日



WordPress.com Changelog：ニュースレター機能を強化、チャットでドメイン設定もサポート



「石狩データセンターコンソーシアム（石狩DCC）」設立について｜北海道石狩市公式ホームページ



KCCS、「石狩データセンターコンソーシアム」へ参画｜京セラコミュニケーションシステム(KCCS)



地域のデータセンターが地域の未来を創る！「石狩データセンターコンソーシアム（石狩DCC）」設立へ | お知らせ・報道発表 | 企業情報 | NTT東日本



省スペースでネットワーク機器を収納できるコンパクト設計。壁掛け・卓上設置に対応した19インチラックを発売｜サンワサプライ株式会社



ウェブ UI の新機能 | Blog | Chrome for Developers



（更新）【重要】楽天ドライブからの不審な通知を開かないでください | その他のお知らせ | 楽天モバイル



「楽天ドライブ」アプリから「YOUR RAKUTEN DRIVE HACKED」「Your payment was declined」等の英語の件名で、以下の内容のプッシュ通知の例が確認されています。



AIは何を「速く」したのか｜AI DevEx Conference 2026での学び - エムスリーテックブログ



2026年度 夏休みにおける情報セキュリティに関する注意喚起 | 情報セキュリティ | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構



検証：DAZN（ダゾーン）は何クリックで解約できるのか？ | ゲムぼく。



Web面接で感じが良くてハキハキしていて適性検査も高得点だった女の子、いざ入社したら常にオドオドして周りの反応を窺って言われないと何もできない…入社1か月で飛んだ話 - Togetter



SNS災害情報集約マップAI



コードベースのナレッジ化なら、LLM Wikiで十分かもしれない #rag - Qiita



AIエージェントにGCPの調査を任せるため、readonly専用のgcloud configurationを用意する - $shibayu36->blog;



0.5くらいから始めるPersonal Knowledge Base 構築実践

















ここで指してるのは組み込みソフトウェアの話ですよね？

この製品をGPLライセンスで受け取ったユーザー本人がソースコードを請求するのは、GPL上も筋が通っていると思います。… https://t.co/H3ri0BjjYn — Hide.Ishikawa@WordPress テーマ Lightning / X-T9 開発 (@kurudrive) 2026年7月31日



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

完全版『火山の娘』開発者インタビュー。日本語改良・フルボイス化・新要素追加、盛り盛りを支えたのはまさかの『プロセカ』Colorful Paletteの情熱だった - AUTOMATON







クソゲーアクション「ドラゴンズレア」の知られざる続編？！【ドラゴンズマジック／スーパーファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





マシュマロありがとう! – taigaai





みい山の叩かれ様が酷いけど

序盤でちょっとだけ出てくるニナさん、社会に出てから行き詰まったADHDの典型パターンで、私と経緯が全く同じ＆こんな感じで行き詰まって診断が出たのもまさに作中設定の2012年。ここはすごくシンパシーを感じた。 pic.twitter.com/Ml4Qydn8zW — ゆう (@yuu_u_0127) 2026年7月28日









「追悼いのまたむつみ」本 表紙：米山舞

2026年夏のコミックマーケット108 8月15日土曜日

南地区 (南１ホール) aブロック42ab サークル：st.BREAK



かなり豪華なメンバーになりました。参加して頂いた皆様ありがとうございました。… pic.twitter.com/tvkoKlRIkD — タム (@EXPO75) 2026年7月30日



ララと茉里と過ごす四季 ～春～【オリジナルTVアニメ『さよならララ』】 - YouTube





『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』第3弾予告公開 / 2026年8月8日(土) Netflix世界独占配信開始 - YouTube





『サイバーパンク: エッジランナーズ』クリエイターが贈る新連載マンガ！「BRAIN ALIVE」連載開始！ - YouTube





『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第七章 虹色の輪廻』特報 / 2026.10.30 上映開始 - YouTube





The Snakes Saga Trailer - METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 -CERO | KONAMI - YouTube





『Kusan: オオカミの街』 | 発売開始！ - YouTube





コラボイベント開催告知トレーラー - YouTube





バーチャルボーイ Nintendo Classics 追加タイトル[2026年8月4日] - YouTube





ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics 追加タイトル[2026年8月13日] - YouTube







麻酔銃の理想と現実 pic.twitter.com/9qPjc2yWf4 — 青なんとかさん (@aonantokasan) 2026年7月29日







ランダムグッズに関する消費者意識調査2026最終報告 全55項目にわたる特設サイトを無償公開 | 株式会社Hamaru Strategyのプレスリリース



ランダムグッズに関する消費者意識調査 2026



淫獄団地 最終話 / 搾精研究所(原作) 丈山雄為(漫画) - ニコニコ漫画



※こちらのエピソードは 2026/08/28（金） 11:00 までの期間限定公開です※







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

大相撲 幕内の優勝賞金 2000万円に倍増 引き上げは33年ぶり | NHKニュース | 大相撲







GEZANマヒトゥ・ザ・ピーポーが性加害を認め声明を発表。NiEWからのお知らせ ｜ カルチャーメディアNiEW（ニュー）



FIFA会長、W杯子会社化は「機会であって義務ではない」 欧亜連盟などからは批判 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



歌の指導と称して俳優の女性（20代）に性的暴行か「Yu」として活動する音楽クリエイターの男（47）を逮捕「リンパを流した方が声が出る」などと言い犯行か 警視庁 | TBS NEWS DIG



サッカーW杯を欧州がボイコットへ、アジアも反発 FIFA子会社案 [サッカーワールドカップ（W杯）]：朝日新聞



【桜庭和志連載＃33】とにかく滑った秋山成勲選手の体 抗議文提出でノーコンテストになったけど… | 東スポWEB



◆新商品（衣・食・住）

出汁の旨味をひんやり味わう「冷や汁セット」発売｜松屋フーズ



子ども健康飲料の新たな接点を創出 飲料業界初ガチャガチャ機能付き飲料自動販売機を導入 | 2026年 | KIRIN - キリンホールディングス株式会社



飲料業界初※1ガチャガチャ機能付き飲料自動販売機「ガチャえもんC」を、7月下旬から東京・千葉のレジャー施設、スポーツ施設の3か所に導入します。