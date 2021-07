散歩が心の健康に与える5つのメリットを臨床心理士が解説

・関連記事

「運動はウォーキングで十分なのか?」という質問に各分野の専門家5人が回答するとこうなる - GIGAZINE



ウォーキングではない「日常生活の中の歩行」にも寿命を延ばす絶大な効果があることが明らかに - GIGAZINE



「散歩をすると健康で、賢く、そして幸せになる」と脳科学者が提唱する理由とは? - GIGAZINE



「毎日よく歩く人ほど死亡リスクが低い」と10年にわたる調査で確認される - GIGAZINE



森林の近くで暮らす子どもは認知能力やメンタルヘルスが向上するとの研究結果 - GIGAZINE



心身ともに健康になりたいならハイキングがオススメ、その理由は? - GIGAZINE



科学に裏付けされた「脳の健康を保てる5つのちょっとした習慣」とは? - GIGAZINE



たった6秒激しく運動すれば健康を維持できることが明らかに - GIGAZINE



1日たった5分の呼吸法で「30分のウォーキング並み」に高血圧を改善する「IMST」とは? - GIGAZINE

2021年07月31日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.