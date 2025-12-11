2025年12月11日 11時22分 AI

DeepSeekが新型AI開発のため入手不可能なはずのNVIDIA Blackwellチップを複雑なルートで中国に密輸していたことが明らかに



The Informationが「DeepSeekが新型AIを開発するために違法にAIチップを密輸している」と報じました。



匿名の情報筋によると、DeepSeekは偽のデータセンターを利用して中国への輸出が禁止されているNVIDIAのBlackwellアーキテクチャを採用したチップを密輸する組織に関与しているそうです。



この密輸組織は東南アジアのどこかでデータセンターを運営しているとするダミー会社を利用して、NVIDIAのサーバーを購入。NVIDIAのOEMパートナーは、サーバーの設置状況を検査するために請負業者を派遣し、設置が適切に行われ、輸出規制に準拠しているかを確認します。この検査が終了すると、密輸業者はサーバーを解体し、スーツケースに入れて中国へ密輸し、DeepSeekが最新のAIチップを入手できるようになっていたというわけ。





中国における密輸に詳しい情報筋は、密輸業者と顧客は、小型で密輸が容易なため、高性能なGB200 NVL72よりもHGX B200のようなラックサーバーを好む傾向にあるそうです。



DeepSeekはOpenAIのわずか3％のコストで同等レベルの推論モデルを開発したことで注目を集めた中国のAI企業です。しかし、DeepSeekが輸出規制の対象となっているはずの高性能なNVIDIA製チップを輸入し、AIのトレーニングに利用しているのではないかという疑惑は長らく上がっています。



なお、トランプ政権は2025年12月に入って高性能AIチップの輸出規制を一部緩和し、NVIDIA H200の中国への輸出を承認したばかり。一方、中国側はH200の輸入を規制する方向で議論を進めており、NVIDIAの今後の中国市場での需要は不透明なままです。



AI研究所の専門家などはH200が中国でも利用できるようになれば、アメリカの高度なAIチップの入手を禁じられてきたAlibabaなどの企業が、高度なAIを安価に稼働させられるようになる可能性があると指摘しています。



なお、トランプ政権はAIチップの密輸を防ぐべく取り締まりを強化しており、12月8日には「中国と関係のある密輸ネットワークを閉鎖することに成功した」と発表しており、5000万ドル(約77億9000万円)相当の高性能GPUを押収したと説明しています。



The Informationの報道に対し、NVIDIAの広報担当者は「密輸を示すような拠点の存在や、サーバーを分解し輸入するという密輸方法についての事実を確認することができていません。情報提供があれば調査します」とコメントしています。

