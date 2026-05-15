2026年05月15日 12時05分 ハードウェア

NVIDIAによるAIチップ「H200」の中国企業への販売をアメリカ政府が承認、中国政府の承認待ちへ



2026年1月に規制が緩和されて中国への輸出が条件付きで認められたNVIDIAのAIチップ「H200」について、アメリカ政府がアリババ(阿里巴巴)やテンセント(騰訊)など一部の中国企業に対する販売を承認したことがわかりました。



Exclusive: US clears H200 chip sales to 10 China firms as Nvidia CEO looks for breakthrough | Reuters

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/us-clears-h200-chip-sales-10-china-firms-nvidia-ceo-looks-breakthrough-2026-05-14/



エヌビディア「Ｈ２００」、米が中国約10社に販売承認 納入まだゼロ | ロイター

https://jp.reuters.com/world/taiwan/HRXKS6YJ7VM7BCTUJYFH4VDHBE-2026-05-14/



Nvidia moves one step closer to a breakthrough on Chinese exports after reaching another milestone - MarketWatch

https://www.marketwatch.com/story/nvidia-moves-one-step-closer-to-a-breakthrough-on-chinese-exports-after-reaching-another-milestone-aebeda28



US approves 10 Chinese firms to buy NVIDIA H200 chip following Trump's visit - Neowin

https://www.neowin.net/news/us-approves-10-chinese-firms-to-buy-nvidia-h200-chip-following-trumps-visit/



China AI chips ramp up as Nvidia H200 access unclear

https://www.cnbc.com/2026/05/14/china-ai-chips-nvidia.html



「H200」は2023年11月に発表されたAIやHPC向けのチップで、1つ前の世代の「H100」と比べて推論速度が2倍に向上しています。



NVIDIAがAIおよびHPC向けGPU「H200」を発表、H100と比べて推論速度が2倍でHPC性能はx86 CPUの110倍 - GIGAZINE





アメリカ政府はAIチップの中国への輸出に制限を課してきましたが、2025年12月に商務省が制限緩和を表明。2026年1月には輸出規則を改定し、「H200」の中国への輸出が条件付きで可能になりましたが、今度は中国政府が「H200の輸入は認めていない」と国内テック企業に通達したことが報じられていました。



中国政府が「NVIDIAのH200は禁輸品なので輸入しないように」とテック企業に通達 - GIGAZINE





その後、2026年2月に中国政府は国内のAI企業・DeepSeekに「H200」購入を認めたものの、規制条件の調整が行われていました。ロイターは関係者からの情報として「中国への納入実績はゼロ」と伝えています。



中国政府がDeepSeekに「NVIDIA H200」の購入を承認したとの報道、ただし規制条件を課しており最終調整中 - GIGAZINE





今回、アメリカ政府が「H200」の輸出先として承認したと報じられているのはアリババ、テンセント、ByteDance、JD.comなどおよそ10社で、レノボやFoxconnなど数社が販売代理店になるとのこと。



なお、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOはトランプ大統領の訪中に同行しています。



「トランプ大統領の訪中団にNVIDIAのジェンスン・フアンCEOがいない」という報道をトランプ大統領がフェイクニュースだと否定 - GIGAZINE





フアン氏といえば黒の革ジャンがトレードマークとなっていますが、今回はスーツ姿で臨んでいることも報じられています。



现场视频：十余名美商界代表进入中美元首会谈现场

https://www.guancha.cn/internation/2026_05_14_816962.shtml





会談場に向かうフアン氏の姿はこんな感じでした。

