NVIDIA H200チップの中国への輸出をアメリカ商務省が承認



NVIDIAのAIのAIチップ「H200」について、アメリカ政府が輸出規制を一部緩和する方針を示しました。これにより、H200の中国への輸出が許可される見込みです。



Commerce to open up exports of Nvidia H200 chips to China | Semafor

https://www.semafor.com/article/12/08/2025/commerce-to-open-up-exports-of-nvidia-h200-chips-to-china



Department of Commerce approves Nvidia H200 chip exports to China | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/12/08/department-of-commerce-may-approve-nvidia-h200-chip-exports-to-china/



US to allow Nvidia H200 chip shipments to China, Trump says | Reuters

https://www.reuters.com/world/china/us-open-up-exports-nvidia-h200-chips-china-semafor-reports-2025-12-08/



アメリカは中国向けの高性能AIチップの輸出を規制しており、当初H200の性能を落としたバージョン「H20」の輸出を認めることで妥協を図りました。





ところが、中国はこれに反発し、安全保障上の懸念を理由に国内企業に対してH20の購入停止を指示。この禁止措置は、H20との競争を強いられるはずだったファーウェイなどの国内企業に余裕を与え、国産製品が潤うこととなりました。



中国が国営データセンターから外国製AIチップを禁止したと報じられる - GIGAZINE





このほか、中国は比較的性能の高くないチップでも「DeepSeek」のような高性能AIを作れることを示したほか、家電製品など高度な処理を必要としない機器向けのチップで着実に市場シェアを拡大しています。中国が規制をものともしない姿勢を見せたことを、アメリカ政府の一部関係者は「H200輸出規制は中国企業にとっての勝利である」とみなし、規制計画の見直しに踏み切ったとのことです。



妥協点として、ドナルド・トランプ大統領はH200の中国への輸出を認めると発表しました。H200を中国市場へ売り込むことで、アメリカがシェアを拡大することを期待しています。なお、アメリカは売り上げの25％を徴収するとのことです。



トランプ大統領は「この措置に習近平国家主席は肯定的に応えた」と発表しています。





NVIDIAはすでにH200よりも高性能なチップを開発していますが、これらの輸出は依然として許可されていません。アメリカは国内の製造能力を強化しようと試みており、国内の工場建設を優遇し、TSMCなど外国企業への過度の依存を解消することに取り組んでいます。



戦略国際問題研究所ワドワニAIセンターのグレッグ・アレン氏は、上院外交委員会東アジア小委員会で、「ジョー・バイデン政権が先進AIチップの輸出を阻止していなければ、世界初の100万チップAIクラスターがアメリカではなく中国に建設されていた可能性は高い。中国はAI競争で多くの優位性を有するが、計算資源の格差はアメリカが中国に対して持つ最大の優位性である。中国主要AI企業の幹部2名は、先進AIチップの入手困難が最大の課題だと明言している」と話し、「チップ輸出規制がAI競争におけるアメリカの優位性を維持する上で極めて重要だ」と主張しました。

