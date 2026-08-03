バター＆キャラメルにこだわり尽くしたロッテの新スイーツ「The BUTTER」「The CARAMEL」を食べてみた
ロッテは13年ぶりとなる新ビスケットブランド「Theシリーズ」を2026年3月に発表しており、フィナンシェの「The BUTTER」とマドレーヌの「The CARAMEL」を東日本限定で先行販売していました。そんな「The BUTTER」「The CARAMEL」が7月21日から全国販売開始していたため、こだわり尽くしたという味わいを実際に食べて確かめてみました。
Ｔｈｅ ＢＵＴＴＥＲ / Ｔｈｅ ＣＡＲＡＭＥＬ｜ビスケット｜お口の恋人 ロッテ
https://www.lotte.co.jp/products/brand/the_butter/
／— お口の恋人 ロッテ／LOTTE【公式】 (@lotte_koibito) 2026年7月20日
The BUTTER & The CARAMEL
ついに、明日から全国発売🎉
＼
「じゅんわり製法」で、まるで専門店のような
バターとキャラメルの風味があふれ出す贅沢な味わい☺
明日7/21（火）より全国エリアで順次発売✨️
お近くのスーパーやコンビニでぜひお求めください❣… pic.twitter.com/DbEqlVfOhL
「The BUTTER」「The CARAMEL」を買ってきました。
お菓子の箱としては少し大きめのサイズで、iPhone 16と重ねてみると以下のような感じ。
まずは「The BUTTER」を食べてみます。
名称は「洋菓子」で、原材料名は以下の通り。
カロリーは1個当たり131kcalです。
中央からフタをはがします。1箱当たり3個入り。
個包装から取りだしてみました。「The BUTTER」はフィナンシェで、中にバターソースが入っています。
大きさは交通系ICの長辺より少し小さいくらい。
高さは交通系ICの短辺の半分くらいでした。
カットして断面を見てみると、中央にバターソースを発見。バターソースは2種のバターをブレンドしているそうです。
「The BUTTER」を1口食べてみました。ふわっとしたフィナンシェ生地の中に、とろっと濃厚なバターソースが強く主張しており、しっかりと濃い甘さでありながら上品な味わいになっています。バターソースは濃厚で風味も強いですが、フィナンシェ生地とマッチしてくどさは感じませんでした。ちょっとずつかじると中央にソースが固まっていて甘すぎる場合があるため、4分の1くらいにカットして食べるのがよさそう。
また、常温だけではなく電子レンジやオーブンで暖めてから食べるのもオススメと公式サイトにあったため、実際にレンジで軽く温めてみました。レンジの場合は600Wで10秒、オーブンの場合は800Wで1分が目安とのこと。
温めることで生地がより柔らかくなり、香りも強く漂ってきます。かむと生地のジュワッとした食感にほくほくのバターソースがとろけてかなりいい感じ。ソースが熱くなりやすいため調理時間には注意が必要です。
次に「The CARAMEL」も食べてみます。
原材料は以下の通り。
カロリーは1個当たり122kcal。
「The CARAMEL」も1箱3個入りです。
袋から取り出してみました。「The CARAMEL」の形は「The BUTTER」に近く大きさもほぼ同じですが、「The BUTTER」がフィナンシェだったのに対し「The CARAMEL」はマドレーヌです。また、「The CARAMEL」は生地もキャラメル味になっており、色も濃い茶色になっています。
半分に割ると以下のような感じ。中には北海道産生キャラメルソースが入っています。
「The CARAMEL」の味わいはほろ苦い生地に濃厚なキャラメルソースがマッチしていて少し大人な印象です。後味にはキャラメル特有の苦みのある甘さが残るため、コーヒーや紅茶と合わせて食べたいスイーツでした。また、「The CARAMEL」も電子レンジやオーブンで暖めることで、キャラメルのほの苦い風味がふわっと香るようになるため、お好みで調理するとよりおいしく食べられます。
「The BUTTER」「The CARAMEL」は2026年7月21日から全国で販売しており、メーカー希望小売価格は税込302円。Amazon.co.jpでも取扱いがあり、価格は「The BUTTER」10箱セットが税込2737円、「The CARAMEL」10箱セットが2500円となっていました。
Amazon.co.jp: ロッテ The BUTTER 3個×10個 : 食品・飲料・お酒
Amazon.co.jp: ロッテ The CARAMEL 3個×10個 : 食品・飲料・お酒
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in 試食, Posted by log1e_dh
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