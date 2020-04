2020年04月21日 10時35分 メモ

アメリカ疾病予防管理センターによる初期の新型コロナウイルス検査キットはウイルスに汚染されていたことが明らかに



アメリカ政府当局の調査により、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が2020年2月初旬に各州に配布した新型コロナウイルス用の検査キットがウイルスに汚染されていたことが明らかになりました。



C.D.C. Labs Were Contaminated, Delaying Coronavirus Testing, Officials Say - The New York Times

https://www.nytimes.com/2020/04/18/health/cdc-coronavirus-lab-contamination-testing.html



CDC’s failed coronavirus tests were tainted with coronavirus, feds confirm | Ars Technica

https://arstechnica.com/science/2020/04/cdcs-failed-coronavirus-tests-were-tainted-with-coronavirus-feds-confirm/



2020年4月11日、アメリカでは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により1日に死亡した人の数が世界で初めて2000人を超えました。アメリカで最初に新型コロナウイルス感染症の症例が確認されたのは2020年1月21日、そして2020年4月20日時点での感染者数の合計は74万2442人にもなっています。アメリカで最初の症例が出た後の2月初旬、CDCはアメリカの各州に新型コロナウイルスの検査キットを配布したのですが、この検査キットが新型コロナウイルスに汚染されていたことが政府当局の調査により明らかになっています。





新型コロナウイルスの検査キットはウイルスの封じ込め措置にとって非常に重要な役割を担うものです。しかし、検査キットがウイルスに汚染され検査結果が役に立たなかったことで、アメリカで感染が拡大する前の貴重な時間を無駄にした可能性があると指摘されています。



2020年2月初旬にアメリカの各州に配布された新型コロナウイルスの検査キットでは、当初「なぜテスト結果が上手くいかなかったのか?」が漠然としていました。当初は「試薬の1つを製造する過程で問題が起きたため」とされていましたが、その後の報道では「対照実験の陰性対照に問題があった」と示唆されたそうです。



そして新たにThe New York Timesが報じたところによると、新型コロナウイルス検査キットを作成する過程で「CDCの研究所内でのずさんな慣行により検査キットがウイルスに汚染され、検査キットとして機能しなくなった」ことが政府当局の調査により明らかになりました。





CDCが各州に配布した新型コロナウイルス検査キットに問題があることが明らかになったのち、アメリカ食品医薬品局(FDA)は体外診断と放射線医学の責任者であるティモシー・ステンゼル氏をCDCに送り、問題の原因を調査しました。The New York Timesによると、ステンゼル氏は検査キットを商業生産する過程におけるCDCの「調整不足」と「経験不足」を発見したとのことです。具体的には、検査キットの作成を担当するCDCの研究員がラボの出入り時にコートを変えずにさまざまな処理を行っていたことが原因とみられています。



検査キットの汚染問題について、CDCはThe New York Timesに「独自のプロトコルに準拠してテストを製造することができなかった」とコメントしています。なお、CDCがウイルスに汚染された検査キットの問題を修正するのには、約1カ月もの時間がかかりました。



アメリカ国立衛生研究所のスコット・ベッカー氏はThe New York Timesに対して、検査キットがウイルスに汚染されていた問題について「ただただ悲劇的なこと」と語っています。