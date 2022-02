なぜ1億台のSamsung端末にセキュリティ上の欠陥が存在したのか

・関連記事

「世界で最も安全なAndroidスマートフォン」をうたうプライバシー重視のスマホ「NitroPhone 2/Pro」が登場 - GIGAZINE



銀行預金を全て奪った後にスマホをリセットしてくるマルウェアが登場 - GIGAZINE



SamsungやXiaomiのスマホは大量のユーザーデータをメーカーやその他の企業に送信していることが判明 - GIGAZINE

2022年02月24日 21時00分00秒 in モバイル, セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.