2021年07月06日 15時00分 メモ

数千人がお金を払ってワクチンの代わりに塩水を注射される



新型コロナワクチンの集団予防接種を装いおよそ2500人に生理食塩水を注射したとして、インドで医師を含む14人が逮捕されました。参加者らはワクチン接種の際に料金を支払っており、被害額は少なくとも315万ルピー(約470万円)に上るものとみられています。



事件を担当したムンバイ警察によると、2021年5月から6月にかけてムンバイ近辺で少なくとも12回の偽の集団予防接種が行われ、およそ2500人がワクチンの代わりに生理食塩水の投与を受けたとのこと。予防接種の参加者は接種費用として1260ルピー(約1900円)を支払っていました。



接種を受けた参加者にワクチン接種による副反応が現れないことや、インド政府のワクチンポータルサイト「CoWin」に予防接種証明書が表示されないことから、参加者らが疑いを抱き始めて警察に通報。警察はムンバイのカンディバリに位置するシヴァム病院を調査し、院長のシブラジ・パタリア医師ら14人を詐欺や殺人未遂などの疑いで逮捕しました。シヴァム病院は政府からワクチン接種の認可を受けていたものの、必要な分のワクチンを確保できなかったものとみられています。





インドでは2021年4月から6月にかけて感染の第2波が訪れ、全国で数百万人の感染者を出しています。全国的に予防接種プログラムが進められ、人口の約4.5%に相当する6100万人以上が2回のワクチン接種を完了したとされていますが、専門家は「国内で事実上全ての外出制限などが解除されていることから、感染の第3波が訪れる可能性もある」と警告しています。