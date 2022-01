MicrosoftのHoloLens開発チームから約100人が離脱して40人以上がMetaに加わったことが判明

・関連記事

Microsoftが2兆円超でアメリカ陸軍に「HoloLens」12万台を供給する契約を締結 - GIGAZINE



Microsoftが次世代MRヘッドセット「HoloLens 2」を発表、視野角2倍やアイトラッキングなど第1世代から大幅改良 - GIGAZINE



「HoloLens 2」は何がどう進化したのかをMicrosoftパートナーの開発者が語る - GIGAZINE



Microsoftが複合現実プラットフォーム「Microsoft Mesh」を発表、HoloLensで遊べるポケモンGOのデモ映像も - GIGAZINE



QualcommがMicrosoftと提携してARグラス向けカスタムチップを開発すると発表 - GIGAZINE



MetaがAR/VR向けOSの独自開発プロジェクトを白紙にしたという報道 - GIGAZINE



元OculusのMetaが次世代VRヘッドセットの要となるレンズのメーカー・Imagine Optixを買収か - GIGAZINE



仮想空間の触覚体験を得られるグローブをMetaが開発 - GIGAZINE



Appleが転職阻止のため最大2000万円相当のボーナスを支給 - GIGAZINE



2022年01月12日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.