Microsoftが「HoloLens 3」計画を2021年に破棄、代わりにSamsungとの新ARデバイス開発に移行しているという報道

Microsoftはヘッドマウントディスプレイ式の複合現実(MR)デバイス「HoloLens」を法人向けに提供しており、記事作成時点で3世代目となるHoloLens 3を開発中としています。しかし、Microsoftの内部関係者がBusiness Insiderに語ったところによると、MicrosoftはHoloLens 3の計画を破棄し、Samsungと提携して新しいMRデバイスを開発することに同意したとのことです。



Microsoftの広報担当者は「MicrosoftのHoloLensは複合現実やメタバースなど、新しいカテゴリの計画において重要な部分であり続けています。私たちはHoloLensの開発に引き続き取り組んでいます」とコメントしています。



しかし、内部関係者によると、2021年末から、Microsoft内では「独自のハードウェアに力を入れるべき」「メタバースを見据えてソフトウェアプラットフォームの構築を目指すべき」「これまで通りに法人向けの製品に注力すべき」「消費者向けの製品を作るべき」と複数の派閥に分かれて議論が続いているとのこと。



結果として、HoloLensの開発プロジェクトは内部分裂によって暗礁に乗り上げている状態で、HoloLens開発チームのメンバー20人は「混乱と戦略的不確実性に陥っている」と語っています。そして、2021年半ばに完成するはずだった「HoloLens 3」の開発は、2021年末には中止になってしまった模様。実際に2022年1月にはHoloLens開発チームから100人近くが離脱し、40人以上がMetaに合流したことが報じられています。



MicrosoftのHoloLens開発チームから約100人が離脱して40人以上がMetaに加わったことが判明 - GIGAZINE





一方で、Microsoftは新たなMRデバイスの開発をSamsungと提携して行うことに合意したとのこと。MicrosoftはHoloLens開発で培った独自のヘッドセットマウントディスプレイ技術を無駄にしたくはないと考えているようで、Samsungと技術共有をしながら新しいハードウェアの開発を進めるべきと判断したそうです。



なお、Microsoftはメタバースを見据えたXR(エクステンデッド・リアリティ)プラットフォームとして「Microsoft Mesh」も展開しています。HoloLens 3の開発が中止されたのであれば、今後のMicrosoft Meshをどのように展開するのかが注目されるところです。