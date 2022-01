2022年01月12日 07時00分 メモ

中国がセブン‐イレブンに対し「台湾を独立国と呼んだ」という理由で罰金を科す





中国・北京市政府がセブン-イレブンの現地法人に対し、台湾を「独立国」として扱ったなどの理由で15万元(約270万円)の罰金を科したことが明らかになりました。



北京市計画と自然資源委員会はセブン-イレブンの現地法人に対し、ウェブサイトに表示した地図上で「台湾を独立国として扱ったこと」「尖閣諸島を魚釣島と表記しなかったこと」「新疆ウイグル自治区やチベットの国境線を不正確に表示したこと」などを理由に、2021年12月21日付けで15万元の罰金を科しました。







中国外務省の広報担当を務めるワン・ウェンビン氏は「台湾は中国の領土の一部であり、一つの中国原則は国際社会において世界的に認められた規範であることを繰り返したい」と述べました。



中国は領土に関して自国の主張と異なる表記を行う企業を追及する動きをみせており、2018年には服飾ブランドのGapがデザインしたTシャツに「中国の地図が示されているのに台湾がない」としてネットユーザーが批判、Gapが謝罪する事態に至っています。また、化粧品小売業者のMAC Cosmeticsも、広告メールに台湾を省略した地図を記載して批判されました。