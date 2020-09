2020年09月09日 16時20分 メモ

中国政府は企業に海外データの提供を求めたことはなく、今後も求めないと外務大臣が発言



2020年9月8日(火)に開催された国際シンポジウム・Seizing Digital Opportunities for Cooperation and Developmentの中で、中国の外務大臣に相当する外交部長・王毅氏がデータセキュリティに関する基調講演を行いました。この中で王毅外交部長は、中国政府が他国の法律に反してデータを提供するよう国内企業に対して求めたことはなく、今後も求めることはないと述べました。



王毅外交部長は、「各国の国情やインターネットの発展状況などは異なるものの、サイバーセキュリティの課題に対処するという点では共通しており、各国が現実的に協力を深め、サイバースペースにおける運命共同体をより活気あるものにしていくべきである」という習近平国家主席の考えを述べた上で、データセキュリティのリスクと課題への効果的な対処のための3つの原則を挙げました。





第一に、多国間主義を堅持すること。すべての国の意志を反映しすべての当事者の利益を尊重するグローバルなデータセキュリティルールは、普遍的な参加に基づいて達成されるべきであり、「清潔」の名の下に自国の汚水を他国に流したり、安全保障名目で他国の大手企業を世界的に魔女狩りするようなことは「見えないいじめ」で捨て去るべきだ、と王毅氏は主張しています。



第二に、安全保障と開発のバランスを取ること。デジタル経済の健全な発展のため、データセキュリティの保護は不可欠です。すべての国には、法律に従って自国のデータセキュリティを保護する権利があり、同時に、すべての企業に対してオープンで公正な、差別のないビジネス環境が提供されるべきであるという主張です。



第三は、公正と正義を守ること。デジタルセキュリティの維持は、事実と規則に基づくべきで、問題を政治化し中傷キャンペーンまで展開するのは、国際関係の基本的規範に反し、グローバルなデジタル協力と開発を深刻に妨げることになるという主張です。



王毅外交部長によると、中国の法律には、データセキュリティや個人情報に関して、市民や組織の正当な権利や利益を保護するための明確な規定があるとのこと。また、中国政府はデータセキュリティ保護の原則を厳格に実践しており、他国の法律に反してまで、中国企業が海外で得たデータを政府に提供することを求めたことはなく、今後も求めることはないと語りました。



この講演内容は、「Huaweiは情報を中国政府に提供しているため安全保障上の不安がある」という、アメリカのHuawei排除へくぎを刺すものとなっています。