2022年01月11日 23時00分 ゲーム

「ポケモンGOでカビゴンを捕まえるため」に強盗を無視した警察官が解雇される

「Pokémon GO(ポケモンGO)」はさまざまな場所に現れるポケモンをゲットしたり、育てたポケモンを戦わせたりするスマートフォンゲームです。世界中で多くの人々がポケモンGOで遊んでいますが、ロサンゼルス市警の警察官らは「カビゴンを捕まえるために強盗に対応するのを怠った」として解雇されました。



2022年1月7日に公開された裁判所文書では、ロサンゼルス市警の元警察官2人がポケモンGOに熱中するあまり解雇された一件について詳細に記されています。解雇の原因となった事件が起きた2017年4月、当時ロサンゼルス市警の警察官だったルイス・ロサーノ氏とエリック・ミッチェル氏は、ロサンゼルスのショッピングモール内で起きた強盗事件に対応するように呼び出されました。エリア内にいた多数の警察官が呼び出しに応じ、強盗に対応するために現場へ向かいましたが、2人は呼び出しに応じなかったとのこと。





その後、パトロール監督者が呼び出しに応じなかった理由を尋ねたところ、2人は「騒がしい場所にいて無線が聞こえなかった」と答えました。ところが、この回答を不審に思ったパトロール監督者がパトカーの車内記録システムをチェックしたところ、2人は呼び出しの内容を知っていたにもかかわらず、「ポケモンGOでカビゴンを捕まえるため」に呼び出しを無視したことが判明。パトロール監督者が事態を報告し、正式な調査の後に2人は解雇されました。



確認された音声記録によると、強盗事件に関する呼び出しを受けた直後にミッチェル氏がロサーノ氏に「カビゴンが現れた」と伝え、2人で最良のルートを検討した上でカビゴンを捕まえに行ったとのこと。また、その道中でミッチェル氏は「トゲチックが出た」と言うなど、すっかりポケモンGOに熱中していた模様。海外メディアのMotherboardは、「ミッチェル氏とロサーノ氏は強盗犯を捕まえませんでしたが、カビゴンとトゲチックは捕まえました」と報じています。



取り調べに対し、2人は「自分たちはポケモンの『画像』を手に入れようとしただけで、『ゲーム』をプレイしていたわけではない」「ポケモンGOは『ゲーム』として宣伝されておらず、『ソーシャルメディアイベント』である」といった主張を展開したものの、主張は認められずに解雇されました。



解雇を決定したロサンゼルス市の権利委員会は、「ポケモンGOで遊ぶことは地域社会を完全に無視し、リソースを浪費し、市民の信頼を裏切り、プロフェッショナルとして失格であり、同局にとって恥ずべきことでした」「彼らの行動は重大な怠慢、臆病さ、思慮の欠如、虚偽のたくらみを反映しています」と痛烈に批判しています。



2人はその後、「車内記録システムは警察官の『私的な会話』を監視することを意図していない」「実際にはポケモンGOをプレイしていたのではなく、一連の会話は情報をグループに共有していただけ」として控訴しました。しかし、2022年1月7日にカリフォルニア州控訴裁判所が訴えを棄却したために、一連の裁判所記録が公開されたとのことです。