2024年06月04日 13時00分 メモ

MicrosoftがAzureやHoloLensなどの従業員約1000人を解雇



MicrosoftがクラウドコンピューティングサービスのMicrosoft Azureや複合現実(MR)ヘッドセットのHoloLens 2を開発する部門で、1000人規模の人員削減を行うことが報じられました。



Microsoft to lay off hundreds at Azure cloud unit, Business Insider reports | Reuters

https://www.reuters.com/technology/microsoft-lay-off-hundreds-azure-cloud-unit-business-insider-reports-2024-06-03/





Microsoft cuts jobs in Azure, HoloLens, and other units in latest move to control costs – GeekWire

https://www.geekwire.com/2024/microsoft-cuts-jobs-in-azure-hololens-and-other-units-in-latest-move-to-control-costs/



Microsoft Layoffs Hit Azure, Mixed Reality Employees: Reports

https://www.crn.com/news/cloud/2024/microsoft-layoffs-hit-azure-mixed-reality-employees-reports



Google cuts at least 100 jobs across cloud unit, sources say

https://www.cnbc.com/2024/06/03/google-cuts-at-least-100-jobs-across-cloud-unit-sources-say.html



Business Insiderの報道によると、Microsoftによる人員削減はAzure for OperatorsやMission Engineeringなどのチームに影響をおよぼすこととなる模様。Azure for OperatorsとMission Engineeringは量子コンピューティングおよび宇宙を担当するStrategic Missions and Technologiesという組織の一部だそうです。Business Insiderは数百人規模の人員削減と報じていましたが、テクノロジーメディアのGeekWireは「関係者からの情報により、人員削減の影響を受けた社員の総数が1000人近くにおよぶことが明らかになった」と報じています。



Microsoftの広報担当者は、ロイターに対して「組織や人員の調整は、当社の事業運営において必要かつ定期的な一部です。当社は今後も将来に向け、顧客やパートナーのために戦略的成長分野を優先し、投資を行っていきます」と語り、人員削減が組織運営に必要なものであることを強調しています。





Microsoftは2024年1月にも、傘下にあるActivision BlizzardとXboxで1900人規模の人員削減を行ったばかりです。その前には、Microsoftが2023年1月に1万人規模の人員削減を実施しています。



MicrosoftがActivision BlizzardとXboxの従業員1900人を解雇 - GIGAZINE





MicrosoftのクラウドコンピューティングサービスであるAzureは、同社のAI分野への多額の投資やOpenAIとの長期的パートナーシップを通じ、急速な成長を遂げています。好調にもかかわらずMicrosoftが人員削減を実施する理由について、GeekWireは「MicrosoftがAI関連の設備投資を続ける中で、利益率を維持するために実施されます」と指摘。



加えて、MicrosoftはGeekWireに対して「本日、MicrosoftのMR部門の再編を発表しました。当社は引き続き国防総省のIVASプログラムに全面的に取り組んでおり、兵士をサポートするために最先端のテクノロジーを提供し続けます。さらに、より広範なMRハードウェアエコシステムに到達するために、Windows 365への投資を継続します。加えて、当社は引き続きHoloLens 2を販売し、既存のHoloLens 2の顧客とパートナーをサポートしていきます」というコメントを送り、MR部門でも人員削減が実施されたことを認めています。



GeekWireが規制当局への提出書類やMicrosoftの決算発表などに基づいて追跡した数字によると、同社は2023年末時点で全世界で約22万7000人の従業員を抱えており、2022年末時点ではこれが約23万2000人でした。Microsoftのエイミー・フッドCFOは、アナリストに対して2024年3月末の時点で従業員が前年比で約1%減少したと説明しています。