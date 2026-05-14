2026年05月14日 11時19分 メモ

LinkedInが全従業員のうち5％の解雇を計画



ビジネス特化型のSNSを運営するLinkedInがチーム再編を計画していることがわかりました。技術部門では人員削減が予定されており、全体の5％が解雇される見通しだとロイターが伝えています。



Exclusive: LinkedIn planning to lay off 5% of staff in latest tech-sector cuts, source says | Reuters

https://www.reuters.com/business/world-at-work/linkedin-is-planning-lay-off-5-staff-latest-tech-sector-cuts-source-says-2026-05-13/





LinkedIn layoffs 2026: company cutting 5% of workforce

https://qz.com/linkedin-layoffs-workforce-reduction-reorganization-051326



The scariest part of LinkedIn’s layoffs isn’t the number of jobs cut - Fast Company

https://www.fastcompany.com/91541892/the-scariest-part-of-linkedins-layoffs-isnt-the-number-of-jobs-cut



ロイターは事情通の関係者2人からの情報として、LinkedInがチームを再編して成長分野に人材を集中させる一方、技術部門で人員整理を行う予定だと報じました。関係者によると、計画では全従業員の5％が解雇される見通しだとのことです。



LinkedInは全世界に1万7500人以上のフルタイム従業員を抱えているので、計画通りであればおよそ875人が解雇される見込みです。技術部門のうち、具体的にどのチームが整理対象になっているのかは不明だとのこと。





直近で、仮想通貨取引所のCoinbaseや翻訳ツールを提供するDeepLが、AIの台頭による人員整理計画を表明していますが、LinkedInの人員整理はAIの影響ではなく、「長期的な使命とビジョンの実現のため、必要な分野に投資の軸足を移すことで働き方を再考するため」だそうです。



LinkedInの親会社であるMicrosoftによると、LinkedInは最新四半期で「前年同期比12％の収益増」と好調だとのこと。





一方、Microsoftも管理職や営業部門、ゲーム部門など、幅広く人員整理を進めており、2026年4月には創業から50年で初となる希望退職プログラムの実施を発表しています。



Microsoftが創業50年超で初の希望退職プログラムを実施、対象は「勤続年数＋年齢が70以上」で従業員の7％が資格あり - GIGAZINE

