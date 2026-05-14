2026年05月14日 11時58分 AI

Amazonの従業員がランキング上位を目指し上司に好印象を与えるためにAIの使用量を水増ししていることが判明



Amazonの従業員が、管理職への印象を良くするために社内AIツールを不必要に使い続けているという話を共有しました。



Amazon employees are inflating AI usage to top leaderboards and impress managers | TechSpot

https://www.techspot.com/news/112386-amazon-employees-using-internal-ai-tools-inflate-usage.html





Amazon employees are "tokenmaxxing" due to pressure to use AI tools - Ars Technica

https://arstechnica.com/ai/2026/05/amazon-employees-are-tokenmaxxing-due-to-pressure-to-use-ai-tools/



AmazonはOpenClawに着想を得た社内AIプラットフォーム「MeshClaw」を開発し、社内のハードウェア上でローカルAIエージェントを実行できる仕組みを提供しています。



3人のAmazon従業員が語ったところによると、一部の従業員は管理職への印象を良くするために、MeshClawで可能な限りトークンを消費し不要な作業を実行しているとのことです。



情報筋は、「今回の動きは、Amazonによって開発者の80％以上が毎週AIを利用するという目標が設定され、社内ランキングでトークンの消費状況を追跡し始めたことを受けたものです」と伝えました。





Amazonは当初、MeshClaw利用状況のチーム単位統計を共有していましたが、その後アクセスを社内スタッフ限定に制限しました。公式にはトークン消費量が多いからといって従業員の評価が上がることはないとされていますが、非公式には一部の管理職がトークン消費量を監視して評価につなげているとのこと。それを知る従業員がMeshClawの使用量を水増しし、従業員同士で競争を繰り広げているといいます。



ある情報筋は、「これらのツールを使うことへの圧力が非常に大きいのです。一部の人々は、単にトークン利用量を最大化するためだけにMeshClawを使っています」と語りました。





Amazonは「現在数千人の従業員がMeshClawを日常的に使用しています」と伝えています。



情報筋は「一部の従業員は、特にハルシネーションや事実誤認への懸念から、生成AIを使って業務の広範囲を自動化することに不安を抱いています。デフォルトのセキュリティ態勢には恐怖を感じますし、AIに勝手に動かせて好きなことをさせるつもりはありません」と語りました。

