Amazonの倉庫で出荷前に製品が破損・欠損しているかどうかを自動チェックするAI「Project P.I.」の仕組み

・関連記事

日本の物流を支配するAmazonの最先端ロボット「Amazon Robotics」が導入されたアマゾン茨木フルフィルメントセンター潜入レポート - GIGAZINE



Amazonがビジネス・開発者向けAIアシスタント「Amazon Q」を一般公開&コーディング不要でアプリを生成できる新機能も追加 - GIGAZINE



Amazonの貨物機専用の飛行場「Amazon Air Hub」がスタート、空輸の拠点として機能 - GIGAZINE



Amazonが配達を委託する「Amazon Flex」のアルゴリズムが一部ユーザーの仕事を奪っているとの指摘 - GIGAZINE



Amazonがレジに並んでお会計する必要のないレジなしスーパー「Amazon Go Grocery」を開店 - GIGAZINE

2024年06月04日 14時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.