Amazonが在庫・販売・配送のすべてを管理するサプライチェーン「Supply Chain by Amazon」を発表



Amazonが「在庫出荷」から「顧客への商品配達」まで、サプライチェーン全体を管理する「Supply Chain by Amazon」を発表しました。通関手続きや流通などもすべてAmazonが処理してくれて、国際発送にも対応しています。



Supply Chain by Amazon

https://sell.amazon.com/programs/supply-chain





Introducing Supply Chain by Amazon, an automated solution to help sellers quickly and reliably ship products around the world

https://www.aboutamazon.com/news/small-business/supply-chain-by-amazon





「Supply Chain by Amazon」の概要はこんな感じ。





世界的サプライヤーの場合は「Amazon Global Logistics(AGL)」、国内サプライヤーの場合は準備中の「Amazon Partnered Carrier Program」により、製造拠点の出荷物をAmazonが受け取って、必要な流通を担当します。





在庫は「Amazon Warehousing and Distribution(AWD)」により、Amazonの倉庫に保管されます。AWDは在庫補充を自動的に行います。今後登場予定の「Multi-Channel Distribution(MCD)」を用いると、すべての販売チャネルとフルフィルメントチャネルにおいて、単一の在庫プールで在庫を維持できます。





Amazonの倉庫に運ばれた在庫は「フルフィルメント by Amazon(FBA)」により、注文に応じて梱包・発送が行われます。MCDが稼働すると、Amazonの倉庫からの発送だけではなく、販売者の倉庫からの発送もAmazonが行ってくれるとのこと。





こうして顧客のもとに商品が届くまで、ほとんどの作業をAmazonが行ってくれるようになります。





Amazonによると、今後数カ月でさらに新機能を追加する予定で、さらに以後何年にもわたってサプライチェーンを強化していくつもりだとのことです。