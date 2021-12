Amazonが流通の大混乱を回避した「戦略」とは？

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に伴いショッピングサイトの利用が増加したことで、アメリカ・カリフォルニア州の港では船舶やコンテナが大混乱し、流通が数週間単位で遅れるという事態に陥っています。そんな中スムーズな配送を実現しているAmazonは、一体どのような方法を取っているのか、ニュース放送局のCNBCが迫っています。 How Amazon beats supply chain chaos with ships and long-haul planes https://www.cnbc.com/2021/12/04/how-amazon-beats-supply-chain-chaos-with-ships-and-long-haul-planes.html アメリカ・カリフォルニア州のロサンゼルス港とロングビーチ港では、入港待ちになっているコンテナ船が過去最多となり、流通が滞る原因となっています。これはCOVID-19のパンデミックにより外食や旅行への人々の支出が減った一方で、電化製品などの支出が増加したためだとみられています。 米西海岸の主要港で混雑続く、過去最多のコンテナ船が入港待ち | ロイター https://jp.reuters.com/article/usa-imports-idJPKBN2GC04W 流通が混乱し、製品の到着遅れが発生する中で、「翌日配達」といった迅速な配達を実現し続けているのがAmazonです。Amazonはこれまでできる限り多くの製品を配送するために投資を続けてきました。2019年にはAmazonが配送に当てるコストは380億ドル(約4兆3000億円)でしたが、2021年にはそのコストが610億ドル(約6兆9000億円)に増加。またコンサルティング企業のSJ Consulting Groupによると、Amazonが扱う荷物のうち、サードパーティーを経由せずAmazonから配送される荷物は2019年の47%から大きく増加し72%に上っているそうです。

2021年12月06日 11時33分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

