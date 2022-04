2022年04月22日 07時00分 ネットサービス

Amazonがプライム会員の新特典「Buy with Prime」を発表、プライム特典をAmazon以外でも利用可能に



Amazonが2022年4月21日に、プライム会員がAmazon.com以外のオンラインショップでもプライム特典を利用できる「Buy with Prime」を発表しました。



Amazon Unveils Buy with Prime, Expanding Prime Shopping Benefits Beyond Amazon.com | Amazon.com, Inc. - Press Room

https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-unveils-buy-prime-expanding-prime-shopping-benefits/



Amazon ramps up FedEx, UPS rivalry by expanding Prime to third parties

https://www.cnbc.com/2022/04/21/amazon-ramps-up-fedex-ups-rivalry-by-expanding-prime-to-third-parties.html



Amazonが新たに発表したプライム会員特典の「Buy with Prime」は、加盟店のオンラインストアで直接買い物をした際にも、Amazonプライムと同じ無料の配達や返品といったAmazonのメリットを利用できるサービスです。Buy with Primeに加盟しているオンラインショップには、Amazonプライムのロゴが表示されるので、そこで買い物をしたプライム会員はAmazonアカウントに保存されている決済情報や配達先の情報を利用して注文することができます。



Amazonプライム担当ヴァイス・プレジデントであるジャミール・ガーニ氏は、「このたびのBuy with Primeの導入により、信頼と利便性を兼ね備えたプライムショッピングの特典をAmazon.com以外でもお楽しみいただけるようサービスを拡大し、会員特典の価値をさらに高めてまいります。プライム会員は、Amazonでおなじみの迅速な無料配送、シームレスなチェックアウト、簡単な返品を体験しつつ、加盟店から直接買い物をするという柔軟性も手に入れることができます」と話しました。





当面の間、「Buy with Prime」はフルフィルメント by Amazon(FBA)を利用しているショップのみで提供されますが、最終的にはAmazonで出品していないオンラインショップにも対象が拡大される予定とのこと。



Amazonは、これまでにもAmazon以外のオンラインショップの注文をAmazonの倉庫から発送するAmazon FBAマルチチャネルを展開しています。今回発表された、発送の代行だけでなく決済情報などもAmazon経由とする「Buy with Prime」により、AmazonとFBA加盟店のサービスがさらに統合されることになります。



Buy with Prime担当ヴァイス・プレジデントのピーター・ラーセン氏は、「今回、加盟店が自社のオンラインストアでAmazonプライムの特典を提供できるようになったことは、Amazon内外のあらゆる事業者のビジネスの成長を支援するという我々のミッションに向けた次なるステップです。買い物客が加盟店のオンラインストアから直接購入することで、加盟店は顧客との関係やブランドロイヤリティを築きながら、迅速な無料配送などの特典を提供できるようになります」と述べました。



Buy with Primeのアメリカ国外での展開や日本での提供は、記事作成時点では不明です。