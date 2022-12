コードを自動生成するAIを使うプログラマーはAIを使用しないプログラマーよりも安全性の低いコードを生成しやすいという研究結果

・関連記事

GitHubにソースコードの「続き」を自動で補完する機能「GitHub Copilot」が登場、OpenAIの協力により - GIGAZINE



OpenAIが入力した自然言語から自動でコードを出力するAIシステム「Codex」をリリース - GIGAZINE



コードを自動生成するAIが払ったお金を分配してくれる「paytotrain.ai」 - GIGAZINE



AIを駆使して開発者のコード作成を支援していたスタートアップ「Kite」が閉鎖しこれまでのコード全てをオープンソース化してGitHubに公開 - GIGAZINE



自動プログラミングAIの「AlphaCode」をDeepMindが発表、競技プログラミングレベルのコード生成が可能 - GIGAZINE

2022年12月26日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.