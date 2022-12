Mastodonのように多くのユーザーがコンテンツをネットに公開するアプリをセルフホストする際にDMCAなど法的問題について知っておくべき事まとめ

Twitterが大きな変革を迎えている中で、誰かがホストしている「インスタンス」に参加したり、無料のオープンソースソフトウェアを自分の管理するサーバーで動かして自分自身のインスタンスを作ったりして、 Mastodon のようなソーシャルメディアの代替サービスに乗り換える人が増えています。Mastodonのインスタンスをホストすることに付きまとう法的リスクについて、電子フロンティア財団がまとめています。 User Generated Content and the Fediverse: A Legal Primer | Electronic Frontier Foundation https://www.eff.org/deeplinks/2022/12/user-generated-content-and-fediverse-legal-primer インスタンスを通じてユーザーの一部が著作権を侵害する素材を共有したとして、インスタンスの管理者に責任があると認められた場合、巨額の損害賠償につながる可能性があります。ただし、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)512条では、インスタンス管理者を含むサービスプロバイダーが著作権侵害の通知に対して迅速に対応した場合、 セーフハーバー 免責が認められています。 ただし、このセーフハーバー免責は自動的に適用されるわけではなく、一定の基準を満たす必要があります。例えば、DMCAエージェントの連絡先情報や著作権に関するポリシーへのリンクを、自身のウェブサイトやインスタンスに提示しなければなりません。DMCAエージェントは著作権に関する苦情に対応する公式窓口であり、3年ごとに登録を更新する必要があります。

2022年12月26日

