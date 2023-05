2023年05月31日 12時30分 メモ

児童ポルノ配信の責任をRedditに問う訴訟を最高裁が却下



オンライン掲示板のRedditが児童ポルノの投稿を許したことに対する責任を問うた訴訟で、原告の訴えをアメリカの最高裁判所が却下しました。最高裁は、オンラインプラットフォームに投稿されたコンテンツについての責任を免除する「通信品位法230条」に基づいた地方裁判所の判断を支持しました。



Order List (05/30/2023)

(PDFファイル)https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/053023zor_d18f.pdf



Reddit: Supreme Court rejects lawsuit that sought to hold site responsible for hosting child pornography | CNN Politics

https://edition.cnn.com/2023/05/30/politics/reddit-responsibility-immunity-supreme-court-child-pornography/index.html



U.S. Supreme Court declines to hear bid to sue Reddit over child porn | Reuters

https://www.reuters.com/legal/us-supreme-court-declines-hear-bid-sue-reddit-over-child-porn-2023-05-30/



問題となったのは、意図せず性的な行為を撮影され、Redditにアップロードされてしまった当時未成年の女性および女性の親が原告となり、コンテンツに対するRedditの責任の有無を問うた裁判です。原告は2021年に「Redditの児童ポルノ削除・防止策が不十分であり、児童ポルノの受領と配布を通じて、Redditは性的人身売買に関する広告収入を不当に得ている」としてカリフォルニアの裁判所に訴え、Redditに対して損害賠償を求めていました。



この訴えを受けた連邦地裁は、通信品位法230条によってRedditが違法なコンテンツに関して免責されているため、原告の申し立ては認められないと結論。原告は上訴しましたが、連邦控訴裁判所も地裁の判断を支持しました。





通常、通信品位法230条はプロバイダーやウェブサイト管理者のコンテンツに関する責任を免除しますが、児童の性売買を助長するようなプラットフォームに関しては「FOSTA(Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act)」という法律が適用され、230条の免責が無効となる可能性があります。



一連の裁判では例外規定がRedditにも当てはまるかどうかが争点となりましたが、サンフランシスコの第9巡回区控訴裁判所は2022年、FOSTAの例外規定を適用するためには、原告は「企業が自らの行為によって性売買で故意に利益を得た」という点について証拠を示さなければならないと指摘。現状、Redditが違法なコンテンツを「見て見ぬふり」したことだけが示唆されており、Redditが性売買に積極的に参加したことは示されていないと結論づけました。





Redditの弁護士は「Redditは児童ポルノの所在を突き止め、その共有を防ぐために努力している」と述べ、コンテンツポリシーにおいて児童の性的搾取に関するコンテンツの共有を一切禁じ、ポリシーに違反する画像は定期的に削除するなどの対応策を講じていると主張。加えて「Redditは違法なコンテンツの作成者として扱われるべきではない」とし、「控訴裁の決定はほかの裁判所のいかなる決定とも矛盾しないので、申し立てを却下すべきである」との書類を裁判所に提出していました。その後、最高裁は控訴裁の決定を支持し、原告の訴えを却下しました。



テキサス大学ロースクールのSteve Vladeck教授は、今回の裁判およびコンテンツの責任をGoogleに求める原告の主張を最高裁が退けたゴンザレス対Google裁判をもとに「司法はテック企業の免責範囲に関する意味のある判決を下すことを避けている」と指摘しています。