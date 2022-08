MicrosoftがChromeOSで発見した重大な脆弱性とは？

Microsoft details critical vulnerability in ChromeOS • The Register https://www.theregister.com/2022/08/23/microsoft_chromeos_bug/ Bar Or氏が発見した脆弱性は、USBスピーカーやBluetoothヘッドセットなどの新たに接続された機器にオーディオ通信を割り当てるD-Busの1つ「org.chromium.cras( ChromiumOS Audio Server )」に存在したものです。

・関連記事

たった1文字のタイプミスで大量のChrome OSデバイスがログイン不可になってしまう - GIGAZINE



Googleの「Chrome OS」を採用したノートパソコン「Chromebook」2機種が近日発売決定 - GIGAZINE



「2020年と2021年に悪用された脆弱性トップ30」をFBIなどアメリカ・イギリス・オーストラリアのサイバーセキュリティ当局が発表 - GIGAZINE



Microsoftの診断ツールに見つかったゼロデイ脆弱性「Follina」を中国関連の脅威アクターが悪用している - GIGAZINE

2022年08月24日 12時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.