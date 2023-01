Microsoftによる8兆円規模のActivision Blizzard買収作戦についてEUが独占禁止法に関する警告を準備している

Microsoftは、Call of DutyシリーズやDiabloシリーズなどの人気ゲームで知られるActivision Blizzardを約690億ドル(約8兆8600億円)で買収することを、2022年1月に 発表 しました。しかし、この買収計画は独占禁止法に抵触する可能性があるとして、アメリカの連邦取引委員会(FTC)は 買収中止を求める訴訟 を起こしています。新たに、EUの公正取引委員会がMicrosoftに独占禁止法に関する警告を予定していることが明らかになりました。 Microsoft faces EU antitrust warning over Activision deal - sources | Reuters https://www.reuters.com/technology/microsoft-faces-eu-antitrust-warning-over-activision-deal-sources-2023-01-16/ Microsoftはゲーム機「Xbox」シリーズを展開している他、複数の著名ゲーム企業を傘下におさめている一大ゲーム企業としての側面も持っています。そんなMicrosoftは2022年1月にActivision Blizzardを買収することを発表。Activision BlizzardがCall of DutyシリーズやDiabloシリーズなどの超人気ゲームの開発元であることや、買収額が約690億ドルにのぼることなどから買収の発表は大きな注目を集めました。 Microsoftが約8兆円でActivision Blizzardの買収を発表、セクハラ問題の渦中にあるコティックCEOは買収完了後に退職か - GIGAZINE

2023年01月17日 10時32分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

