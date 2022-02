2022年02月10日 12時15分 メモ

平等な扱いやサードパーティー支払処理の許可など「アプリストアの原則11カ条」をMicrosoftが発表



「世界にはオープンなアプリ市場が必要で、そのためにオープンなアプリストアが必要」という主張に基づいて、MicrosoftがWindowsのアプリストア「Microsoft Store」とゲーム用次世代マーケットプレイスに適用される、11カ条で構成される「オープンアプリストア原則」を発表しました。



Adapting ahead of regulation: a principled approach to app stores - Microsoft On the Issues

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/02/09/open-app-store-principles-activision-blizzard/





Microsoft announces new app store principles, aligning with Open App Markets Act - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/02/09/microsoft-app-store-principles/



How Microsoft hopes to secure Activision Blizzard takeover • The Register

https://www.theregister.com/2022/02/09/microsoft_app_rules/



Microsoftが発表した「オープンアプリストア原則」11カ条は以下のようなものです。



・品質・安全性・セキュリティ・プライバシー

1:我々は、品質と安全性に関する合理的で透明性のある基準を満たす限り、すべての開発者が当社のアプリストアにアクセスできるようにします。

2:我々は、開発者が我々のセキュリティ基準を満たすことを保証し、アプリストアを利用する消費者・ゲーマーを引き続き保護します。

3:我々は、アプリストアを利用する消費者のプライバシーを尊重し、消費者が自分のデータをどのように利用されるのか管理できるようにします。



・説明責任

4:我々は、競合するアプリと同じ基準で、自分たちのアプリを管理します。

5:我々は、開発者のアプリと競い合う目的で、アプリストアの非公開情報やデータを利用することはありません。



・公平性と透明性

6:我々は、アプリストアにおいてアプリを平等に扱い、自社やビジネスパートナーのアプリを不当に優遇したりランク付けしたりすることはありません。

7:我々は、アプリストアでのプロモーションやマーケティングに関するルールについて透明性を保ち、一貫性を持って客観的に適用します。



・開発者の選択肢

8:我々は、我々のアプリストアにおいて、アプリ内決済の処理に我々の決済システムを利用するよう開発者に求めることはありません。

9:我々は、我々のアプリストアにおいて、他のアプリストアより有利な条件を提供するよう開発者に求めることはありません。

10:当社は、開発者が当社以外の決済システムを選択した場合、および他のアプリストアで異なる条件を提示した場合でも、開発者に不利益を与えることはありません。

11:当社は、開発者が価格条件や製品・サービスの提供などの正当なビジネス目的のためにアプリを通じて顧客と直接連絡を取ることを妨げません。



Microsoftによれば、この原則は「あらゆる規模のクリエイターとお客様に最高の体験を提供することを保証するもの」で、世界に必要な「オープンなアプリ市場」を形成するためのオープンなアプリストアを目指し、Microsoftが示す「約束」だとのこと。





なお、この「オープンアプリストア原則」は、「大手アプリストアがアプリ開発者に自社の決済システムの使用を強制することを禁止する」「他のアプリストアや決済システムで異なる価格・条件を設けたアプリに罰則措置を講じることを禁止する」「自社サービスを利用するアプリ開発者から得た非公開データを、競合製品を作り上げるために活用することを禁じる」などの内容でアメリカの上院に提出された「アプリストア規制法」に合わせるような内容となっています。



Apple&Googleを狙い撃つ「アプリストア規制法」がアメリカ上院に提出される - GIGAZINE





これは決して偶然ではなく、Microsoftが司法省による独占禁止法訴訟の結果に20年にわたり対応してきた経験があり、新しい規制と戦うのではなく、適応することに重点を置く姿勢を取っていることに理由があると、Microsoft自身が述べています。



また、Activision Blizzardの買収に関して世界各国の規制当局の承認を求めるプロセスを開始するにあたり、増大するMicrosoftの役割と責任に対応するために策定した原則であることも明らかにしています。