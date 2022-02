MicrosoftによるActivision Blizzardの買収が連邦取引委員会の審査対象に

・関連記事

Microsoftが約8兆円でActivision Blizzardの買収を発表、セクハラ問題の渦中にあるコティックCEOは買収完了後に退職か - GIGAZINE



Activision Blizzardのセクハラや不祥事で37人が解雇され44人が懲戒処分を受けていたことが判明 - GIGAZINE



MicrosoftのXbox担当責任者がセクハラや性差別で揺れるアクティビジョン・ブリザードとの関係を再考するとコメント - GIGAZINE



「アクティビジョン・ブリザードのCEOは訴えられる前から従業員の性的被害を把握していた」と報じられ従業員によるストライキにまで発展 - GIGAZINE



コール オブ デューティを抱えるゲーム会社「Activision Blizzard」がセクハラ・虐待で訴訟へ、約1000人の従業員が署名した公開書簡の内容とは? - GIGAZINE



2022年02月02日 10時42分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.