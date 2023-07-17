MicrosoftがPlayStation向けに「Call of Duty」の供給を継続することでSIEと合意
Microsoftによる、人気FPS「Call of Duty」シリーズの開発元・Activision Blizzard買収計画を巡る争いで、CoDのPlayStationへの供給にMicrosoftとSIEが合意したことがわかりました。
We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games.— Phil Spencer (@XboxP3)
From Day One of this acquisition, we’ve been committed to addressing the concerns of regulators, platform and game developers, and consumers. Even after we cross the finish line for this deal’s approval, we will remain focused on ensuring that Call of Duty remains available on… https://t.co/hMWjC58wRi— Brad Smith (@BradSmi)
Sony agrees to 10-year Call of Duty deal with Microsoft - The Verge
https://www.theverge.com/2023/7/16/23792215/sony-microsoft-call-of-duty-cod-deal-signed
Microsoftは2022年1月にActivison Blizzardの買収を発表しました。Activision Blizzardは傘下に多数のスタジオと約1万人の従業員、そして人気FPS「Call of Duty」シリーズなどを抱えていることから、Call of DutyがMicrosoftのXbox独占になるのではないかと懸念されましたが、Xbox部門のトップであるフィル・スペンサー氏は独占する意図を否定しました。
Microsoftのゲーム部門トップが「PlaystationでもCall of Dutyを出し続ける」と発言、Xbox独占疑惑を否定 - GIGAZINE
2022年12月には、Microsoftと任天堂の間で、Call of Dutyを10年にわたり供給する契約が締結されました。
任天堂とMicrosoftが「Call of Duty」を10年間供給する契約を締結、ソニーの態度次第でPlayStation向け10年契約の可能性も - GIGAZINE
一方のSIEは、Microsoftが過去にベセスダ・ソフトウェアの親会社・ゼニマックスを買収した際、欧州委員会の承認を裏切る形で「Starfield」のPlayStation向け供給を打ち切ったことがあるとして、慎重な姿勢を取っていました。
Microsoftによる「Call of Duty」PlayStation版供給継続の約束をSIEは信用していない - GIGAZINE
今回の合意について、スペンサー氏は「世界中のプレイヤーが、自分の好きなゲームをプレイできる選択肢が増える未来を楽しみにしています」とコメントしました。
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