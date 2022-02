2022年02月02日 10時49分 ハードウェア

タブレットの出荷台数は2021年に前年比3.2%増の1億6880万台、市場シェアはAppleが34.2%・Samsungが18.3%・Lenovoが10.5%・Amazonが9.5%・Huaweiが5.7%



調査会社IDCのレポートで、2021年のタブレット出荷台数が前年比3.2%増の1億6880万台だったことが分かりました。第4四半期には需要の鈍化から落ち込みを見せたものの、通年で見ると2016年以来の最高水準に達しています。



Tablet and Chromebook Shipments Slowed in the Fourth Quarter but Saw Solid Growth for 2021, According to IDC

メーカーごとの出荷台数や市場シェアを示した表が以下。1位のAppleはほかのメーカーを抑え市場シェアは全体の3分の1と圧倒的。2021年に「iPad mini」や独自SoC「M1」搭載の第5世代「iPad Pro」を発売したためか、前年比8.4%増と成長を見せています。前年比19.2%増と大きな成長を見せたLenovoは、2021年9月に5G対応のAndroidタブレット2機種を発表していました。



2021年の出荷台数(百万) 2021年の市場シェア 2020年の出荷台数(百万) 2020年の市場シェア 前年比成長率 Apple 57.8 34.2% 53.3 32.6% 8.4% Samsung 30.9 18.3% 29.7 18.2% 3.8% Lenovo 17.7 10.5% 14.8 9.1% 19.2% Amazon 16.1 9.5% 14.0 8.6% 15.1% Huawei 9.7 5.7% 14.3 8.7% -32.1% その他 36.7 21.7% 37.4 22.8% -1.8% 合計 168.8 100.0% 163.5 100.0% 3.2%



またChromebook出荷台数についても調査が行われており、メーカーごとの出荷台数とシェアを示した表が以下です。PC出荷台数でも大きなシェアや成長率を見せたHPとLenovoがChromebookでもシェアを確保しており、2021年の市場シェアはそれぞれ27.7%と22.4%。IDCのJitesh Ubrani氏は「Chromebookの初期需要の多くはアメリカやヨーロッパなどのプライマリーマーケットで満たされているため、全体的な出荷が鈍化しています。ただし、新興市場でのChromebookの需要は過去1年間継続的に伸びています」と述べました。



2021年の出荷台数(百万) 2021年の市場シェア 2020年の出荷台数(百万) 2020年の市場シェア 前年比成長率 HP 10.2 27.7% 9.4 28.8% 9.3% Lenovo 8.3 22.4% 6.7 20.7% 23.4% Acer 6.4 17.3% 6.1 18.7% 4.6% Dell 5.4 14.6% 5.7 17.5% -5.2% Samsung 3.2 8.8% 1.8 5.6% 77.2% その他 3.4 9.2% 2.8 8.7% 19.5% 合計 37.0 100.0% 32.6 100.0% 13.5%



IDCのシニアリサーチアナリストであるAnuroopa Nataraj氏は「リモートワークや仮想学習、メディア消費がユーザーの優先事項であり続けるため、近い将来、出荷はパンデミック以前の基準を上回り続けるでしょう」と成長に期待を見せましたが、Ubrani氏はChromebookの伸びに関して「部品の不足によりメーカーは単価の高いWindowsを優先してChromebookの出荷を抑制しているため、Chromebookの供給は異常にタイトになっています」と分析しました。