2020年第2四半期のPC出荷台数は前年同期比で増加傾向、ただし需要は短期的なものとの見方

コロナ禍によりあらゆる経済が打撃を受け、PC出荷台数は2020年第1四半期に前年同期比で約10%減となりました。しかしPC需要は高まっており、2020年第2四半期は前年同期比で増加したことがわかりました。



https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-09-gartner-says-worldwide-pc-shipments-grew-2point8-percent-in-second-quarter-of-2020





https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46691020





調査会社・Gartnerの発表したレポートによると、2020年第2四半期のPC出荷台数は6480万台で、前年同期比2.8%増でした。



メーカー別の内訳は以下のような感じ。大きな成長を見せたのはAcerグループで23.6%増、同様にASUSも21.4%増。また、HPも17.1%増でした。Appleは5.1%増、Lenovoは4.2%増と成長幅は小さめで、Dellは0.3%減でした。



出荷台数(台) 市場シェア(%) 前年同期比成長(%) Lenovo 1619万7000万 25 4.2 HP 1616万5000万 24.9 17.1 DELL 1064万8000万 16.4 -0.3 Apple 436万8000万 6.7 5.1 Acer 400万7000万 6.2 23.6 ASUS 359万3000万 5.5 21.4 その他 982万9000万 15.2 -22.4 合計 6480万8000 100 2.8



一方、調査会社・IDCのレポートでは、2020年第2四半期の出荷数は7226万台で前年同期比11.2%増でした。こちらのデータではASUSはその他に組み込まれています。



出荷台数(台) 市場シェア(%) 前年同期比成長(%) HP 1808万2000万 25.0 17.7 Lenovo 1741万1000万 24.1 7.4 DELL 1201万 16.6 3.5 Apple 559万4000万 7.7 36.0 Acer 482万8000万 6.7 12.7 その他 1433万7000万 19.8 6.8 合計 7226万1000 100 11.2



Gartner、IDCともにこの成長はコロナ禍におけるリモート作業やオンライン教育などによる需要の発生が要因であるとみており、あくまで短期的なものなので、今後も同じように需要の伸びがあるかという点については疑問を呈しています。