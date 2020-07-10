メモ

2020年第2四半期のPC出荷台数は前年同期比で増加傾向、ただし需要は短期的なものとの見方


コロナ禍によりあらゆる経済が打撃を受け、PC出荷台数は2020年第1四半期に前年同期比で約10％減となりました。しかしPC需要は高まっており、2020年第2四半期は前年同期比で増加したことがわかりました。

Gartner Says Worldwide PC Shipments Grew 2.8% in Second Quarter of 2020
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-09-gartner-says-worldwide-pc-shipments-grew-2point8-percent-in-second-quarter-of-2020


Traditional PC Shipments Continue to Grow Amid Global Economic Slowdown, According to IDC
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46691020


調査会社・Gartnerの発表したレポートによると、2020年第2四半期のPC出荷台数は6480万台で、前年同期比2.8％増でした。

メーカー別の内訳は以下のような感じ。大きな成長を見せたのはAcerグループで23.6％増、同様にASUSも21.4％増。また、HPも17.1％増でした。Appleは5.1％増、Lenovoは4.2％増と成長幅は小さめで、Dellは0.3％減でした。

 出荷台数(台)市場シェア(％)前年同期比成長(％)
Lenovo1619万7000万254.2
HP1616万5000万24.917.1
DELL1064万8000万16.4-0.3
Apple436万8000万6.75.1
Acer400万7000万6.223.6
ASUS359万3000万5.521.4
その他982万9000万15.2-22.4
合計6480万80001002.8


一方、調査会社・IDCのレポートでは、2020年第2四半期の出荷数は7226万台で前年同期比11.2％増でした。こちらのデータではASUSはその他に組み込まれています。

 出荷台数(台)市場シェア(％)前年同期比成長(％)
HP1808万2000万25.017.7
Lenovo1741万1000万24.17.4
DELL1201万16.63.5
Apple559万4000万7.736.0
Acer482万8000万6.712.7
その他1433万7000万19.86.8
合計7226万100010011.2


Gartner、IDCともにこの成長はコロナ禍におけるリモート作業やオンライン教育などによる需要の発生が要因であるとみており、あくまで短期的なものなので、今後も同じように需要の伸びがあるかという点については疑問を呈しています。

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in メモ,   ハードウェア, Posted by logc_nt

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