2022年07月05日 17時30分 ハードウェア

2022年のPC総出荷台数は前年比で9.5%減、スマホ総出荷台数は中華圏で18%減とガートナーが予測



調査会社のガートナーが2022年の全世界PC出荷台数予測を発表しました。これによると、PC出荷台数は前年比で9.5%減少するとのこと。さらに、中華圏ではスマートフォンの出荷台数が前年比で18%も減少すると予測されています。



ガートナーが公開した最新の予測によると、2022年のPC出荷台数は前年比で9.5%減の3億1000万台程度になるとのこと。ただし、出荷台数が前年比で減少すると予測されているのはPCだけでなく、タブレットおよびスマートフォンも同じように減少すると予測されています。



ガートナーは予測について、「地政学の激変、高インフレ、通貨変動、サプライチェーンの混乱などにより、世界中のデバイスに対する企業および消費者の需要が低下し、2022年にはPC市場に最も大きな影響が出ることとなるでしょう。PC市場の中でも、消費者向けの需要がより低下すると予測されており、2022年のPC出荷台数は前年比で13.1%も減少するペースで推移しています。なお、企業向けのPC出荷台数は前年比で7.2%減少する予測です」と記しています。





PC出荷台数が特に減少すると予測されているのはEMEAで、消費者向けのPC需要の低下により出荷台数は14%も減少すると予測されています。同地域におけるPC需要の低下は、ロシアによるウクライナ侵攻、価格の上昇、中国のロックダウンによる製品の供給不足などによるものと推定されています。



ガートナーによる2022年のPC・タブレット・スマートフォンの出荷台数予測は以下の通り。



デバイスの種類 2021年出荷台数 2021年成長率 2022年出荷台数 2022年成長率(%) PC 3億4200万台 11.0% 3億1000万台 -9.5% タブレット 1億5600万台 -0.8% 1億4200万台 -9.0% スマートフォン 15億6700万台 5.0% 14億5600万台 -7.1% 合計 20億6500万台 5.5% 19億700万台 -7.6%



2022年のスマートフォン出荷台数は前年比で5.8%減少すると推定されており、特に出荷台数が減少するのは中華圏で、前年比18.3%減という数字が予測により弾き出されています。中華圏では過去2年間で5G対応スマートフォンの出荷台数が急激に増加していたのですが、同地域におけるスマートフォン市場が崩壊したため、2021年には前年比65%増を記録したスマートフォンの出荷台数が、2022年には前年比2%減となる見込みです。



2022年のスマートフォン出荷台数は14億5600万台と予測されていますが、このうち5G対応のスマートフォンの出荷台数は7億1000万台を占める予想となっています。5G対応スマートフォンに限定すると、出荷台数は前年比で29%増という予測ですが、2022年初頭には「5G対応スマートフォンの出荷台数が前年比で47%増加する」とガートナーは予測していたため、想像以上に成長率が伸びないという予測に下方修正されたこととなります。





新型コロナウイルスのパンデミック以降、PC需要は急激に増加しました。しかし、2020年から2021年にかけてのPC需要の伸びも2022年に入ってついに減少傾向に転じており、PC需要の大きな一助となってきた仮想通貨市場も暴落を続けています。そのため、IntelやNVIDIAといった大手半導体メーカーは今後の製品需要が急激に減少していく可能性を警告しています。