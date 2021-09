2021年09月09日 13時05分 ハードウェア

Lenovoが5G対応のAndroidタブレット2機種を発表、PCのサブモニターとしても利用可能



Lenovoが5G対応のハイスペックタブレットとなる「Lenovo Tab P12 Pro」と「Lenovo Tab P11 5G」を発表しました。2つの新型タブレットはLenovoのPCのサブモニターとすることが可能な「Project Unity」にも対応しています。



Lenovo Unveils a Brighter Future for Hybrid with Premium Tablets with 5G and Next-Gen Add-ons | Lenovo StoryHub

https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/brighter-future-for-hybrid-with-premium-tablets-with-5g-and-next-gen-add-ons/



Lenovo Leads in Launching Windows 11 on New Yoga Laptops | Lenovo StoryHub

https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-leads-in-launching-windows-11-on-new-yoga-laptops/



Lenovo launches Windows 11 on new Yoga and refreshed ThinkBook laptops | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2021/09/08/lenovo-launches-windows-11-on-new-yoga-and-refreshed-thinkbook-laptops/



Lenovo’s new IdeaPad Slim 7 Carbon is the lightest 14-inch OLED laptop - The Verge

https://www.theverge.com/2021/9/8/22661307/lenovo-ideapad-slim-7-carbon-oled-screen-light-laptop



Lenovo's new Windows 11 laptops could reinvent the IdeaPad brand — and take on the MacBook | Laptop Mag

https://www.laptopmag.com/news/lenovos-new-windows-11-laptops-could-reinvent-the-ideapad-brand-and-take-on-the-macbook



◆Lenovo Tab P12 Pro

Lenovo Tab P12 Pro - Stay ahead. Entertainment at home and versatility on the go. - YouTube





LenovoのタブレットラインナップにおけるフラッグシップモデルとなるのがLenovo Tab P12 Proです。美しい2K解像度のAMOLEDディスプレイや没入型サウンドなどを実現したリッチなタブレットとなっており、長持ちするバッテリーやワイヤレス充電といった機能にも対応しています。紛失防止アラート対応の磁気アタッチメントを採用した新しいスタイラスペンの「Lenovo Precision Pen 3」と、取り外し可能な専用ワイヤレスキーボードを合わせても、総重量は1kg未満なので、持ち運びも楽々です。



本体カラ―はストームグレーのみで、本体はオールメタル構造でありながら重量はわずか565g。本体の薄さはわずか5.63mmで、四方を同じ厚みのベゼルが取り囲んでいます。本体センサーが自動でディスプレイのリフレッシュレートを調整してくれ、ゲームプレイ時には最大120Hzでの駆動もできます。ディスプレイのアスペクト比は16:10。色域はNTSC 107%なので、濃い黒および最大600ニトの明るさを実現可能。その他、Dolby VisionやHDR10+にも対応しています。





さらに、Lenovo Tab P12 ProはDolby Atmosに対応しているだけでなく、深い低音効果と信じられないほど明瞭な音を再現することができる、4つの大音量高エクスカーションSLSサラウンドサウンドJBLスピーカーを介したハイエンドサウンドソリューションを搭載。Lenovo Premium Audioと組み合わせることで、真にレイヤー化されたサウンドをタブレットで体験可能です。





Wi-Fi 6に対応しているだけでなく、5G対応モデルも提供されます。5G対応モデルの場合、45Wの急速充電にも対応しています。バッテリーは大容量の10200mAhなので、オンラインでムービーを最大17時間ストリーミング再生することが可能です。さらに、Lenovoの独自技術によりバッファリングとチラツキを減らして映像の再生ができるようになります。



4点ポゴピン付きのスリムな専用キーボードや、タブレットと自動ペアリングすることが可能な専用スタイラスペンのLenovo Precision Pen 3も。Lenovo Precision Pen 3は超低遅延で、ワイヤレス充電可能。また、Lenovo Precision Pen 3をリモコンとして使用することで、タブレットのカメラで写真撮影を行うこともできます。





さらに、タブレットをWindows 10あるいはWindows 11を搭載したLenovo製PC用のサブモニターとして利用することが可能な、「Project Unity」アプリケーションにも対応しています。Project Unityは完全にワイヤレスで利用可能で、簡単なパスコードの入力だけで手軽にサブモニター化ができます。これにより追加のディスプレイ領域を確保することが可能となります。



Project Unityでタブレットに映像を出力した場合、単にモニターとしてではなくタッチ対応のモニターとして機能するため、ビデオ通話しながらLenovo Premium Audioの画面上にペンでメモを取るなども可能。





Lenovo Tab P12 Proのスペックは以下の通り。



プロセッサ:Snapdragon 870(5Gモデルも提供され、6GHz未満の帯域をサポート)

メモリ(RAM):最大8GB

ストレージ(ROM):256GB LPDDR5

OS:Android 11

ディスプレイ:12.6インチ 2K(2560×1600ピクセル) AMOLED、リフレッシュレート120Hz、HDR+、Dolby Vision、最大輝度600ニト、DC調光

バッテリー:10200mAh、45W急速充電対応

オーディオ:クアッドチャンネルSLS JBLスピーカー、Lenovo Premium Audio、Dolby Atmos

重量:565g(本体のみ)

カラー:ストームグレイ

付属品:Lenovo Precision Pen 3、トラックパッド内蔵のフルサイズキーボード

通信:Wi-Fi 6



Lenovo Tab P12 Proは2021年10月に発売予定で、Wi-Fiモデルが公式ストアで販売され価格は609.99ドル(約6万7000円)から、5G対応モデルはEMEAで販売され価格は899ユーロ(約11万7000円)からとなります。



◆Lenovo Tab P11 5G

Lenovo Tab P11 5G - Express yourself. Entertainment & versatility at the speed of 5G - YouTube





5G対応の常時5G接続可能なタブレットがLenovo Tab P11 5Gです。サブ6GHz帯の5Gネットワークをサポートしており、大容量のデータも数秒でダウンロード可能。バッテリーは7700mAhで、Snapdragon 750G 5Gの驚異的な電力効率により外出先でもムービーを最大12時間ストリーミング再生することができます。





本体カラ―はムーンホワイト、ストームグレイ、モダニストティールの3色。





Lenovo Tab P11 5Gのスペックは以下の通り。



プロセッサ:Snapdragon 750G 5G(サブ6GHz帯域をサポート)

メモリ(RAM):最大8GB

ストレージ(ROM):256GB

OS:Android 11

ディスプレイ:11インチ 2K(2048×1080ピクセル) IPS、最大輝度400ニト

バッテリー:7700mAh、20W急速充電対応

オーディオ:4JBLスピーカー、Lenovo Premium Audio、Dolby Atmos

重量:520g(本体のみ)

カラー:ムーンホワイト、ストームグレイ、モダニストティール



Lenovo Tab P11 5Gは2021年10月からEMEAで発売予定で、価格は499ドル(約5万5000円)から。



◆Lenovo Smart Wireless Earbuds

その他、独自のワイヤレスイヤホンであるLenovo Smart Wireless Earbudsも登場。



Lenovo Smart Pairテクノロジーにより、AndroidまたはWindows端末とワンクリックでペアリングすることが可能。専用の充電ケースを開くだけで端末とのBluetooth接続が有効になり、フル充電しておけば最大28時間の利用が可能。また、Lenovo Smart Wireless Earbudsは単体での音楽再生もできます。本体カラ―は白と黒の2色展開です。





Lenovo Smart Wireless Earbudsは音声認識アシスタントのGoogle Assistantにも対応しており、ハンズフリーでの利用も可能。加えて、IPX4相当の防水性能も有しているため、雨が降った際や汗をかくようなエクササイズを行った場合でも、問題なく利用可能。その他、最大38デシベルのノイズ低減が可能なスマートアダプティブノイズキャンセリング機能も搭載しています。



なお、Lenovo Smart Wireless Earbudsは2021年第3四半期に99.99ドル(約1万1000円)で発売予定です。