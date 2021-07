コール オブ デューティを抱えるゲーム会社「Activision Blizzard」がセクハラ・虐待で訴訟へ、約1000人の従業員が署名した公開書簡の内容とは？

「 コール オブ デューティ 」や「 World of Warcraft 」で有名なゲーム開発会社のActivision Blizzard(アクティビジョン・ブリザード)は、「セクハラや賃金格差など女性従業員に対する不当な扱いが続いている」として、2021年7月20日にカリフォルニア州公正雇用住宅局(DFEH)から提訴されました。これを受けて企業側が出した声明が侮辱的だとして、従業員約1000人が公開書簡に署名しました。 Activision Blizzard (ATVI) Staff Sign Petition Supporting Discrimination Lawsuit - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-26/activision-blizzard-staff-sign-petition-supporting-labor-lawsuit Activision Blizzard employees call leadership response to harassment suit ‘abhorrent and insulting’ - Polygon https://www.polygon.com/22594765/activision-blizzard-open-letter-harassment-lawsuit DFEHからの訴訟を受けて、まずアクティビジョン・ブリザードは、DFEHの調査が数年前に始まったものであり、それ以降にアクティビジョン・ブリザードの職場環境は改善されていったと述べ、DFEHの主張が「歪曲されており、多くの点でアクティビジョン・ブリザードの過去について誤った記述がある」と説明しました。

2021年07月27日 15時00分00秒 in ゲーム, Posted by logq_fa

