2021年08月04日 10時19分 ゲーム

セクハラ・性差別訴訟で揺れるActivision Blizzard、子会社の社長が辞任&eスポーツリーグのスポンサーが撤退&株主から訴えられる



数々の人気タイトルを取り扱うゲーム会社のActivision Blizzardは、セクハラや男女の賃金格差といった問題がまん延しているとして、カリフォルニア州公正雇用住宅局(DFEH)から提訴されています。社内の従業員からも不満の声が噴出しまくっている状況ですが、新たに問題の渦中にあったJ・アレン・ブラック氏が子会社であるBlizzard Entertainmentの社長職を辞任したこと、さらには訴訟の影響で人気タイトル「オーバーウォッチ」のスポンサーが撤退したこと、さらには株主から訴訟を提起されたことなどが明らかになっています。



セクハラ・性差別問題に関する訴訟で揺れるActivision Blizzardが、2021年第2四半期(4~6月)の決算を発表しました。同四半期における売上高は前年同期比で19%増の22億9000万ドル(約2500億円)を記録しています。一方で、純売上高は前年同期比で7%減の19億2000万ドル(約2100億円)を記録しており、四半期ごとの平均月間アクティブユーザー数も前年同期比で4.6%減の4億800万人です。



決算報告と同時に、Activision Blizzardの子会社であるBlizzard Entertainmentで社長を務めてきたJ・アレン・ブラック氏が辞任することも発表されています。同氏はセクハラ・性差別訴訟の中で名指しで批判されていた関係者のひとりです。ブラック氏の後任にはジェン・オネアル氏とマイク・イバラ氏の名前が挙げられています。



Blizzard Entertainmentを退社したのはブラック氏だけでなく、同社のグローバル人事部門の責任者であるジェシー・メシュク氏も辞任したことが明らかになっています。なお、メシュク氏は自身のTwitterアカウントも削除しています。





この他、Activision Blizzardを取り巻く訴訟を鑑みて、オーバーウォッチからスポンサーが撤退したことも明らかになっています。まず最初にスポンサーから撤退したのがアメリカの大手モバイルキャリアであるT-Mobile。同社はActivision Blizzardが運営するeスポーツリーグである「Call of Duty League」と「Overwatch League」のスポンサーから撤退しています。スポンサー撤退について最初に報じたDexertoは、2021年7月21日から31日までの間に公式サイト上のスポンサー欄からT-Mobileの名前が消えたとしています。



さらに、Activision Blizzardの株主は今回の問題を受けて同社に対して訴訟を提起しています。訴えを起こしたのは過去5年間でActivision Blizzardの株式を購入してきたというギャリー・チェン氏。同氏は訴訟の中で、「Activision Blizzardのボビー・コティックCEOと他の幹部たちによる怠慢な管理が同社の株価を下落させた」と主張しています。なお、チェン氏の弁護を担当するのは「証券集団訴訟和解件数でアメリカ最多」を自称しているローゼン法律事務所です。



