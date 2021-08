2021年08月25日 10時15分 ゲーム

男尊女卑な社内文化やセクハラが問題視されるActivision Blizzardの訴訟が範囲を拡大、証拠となる書類を破棄したとの批判も



「セクハラや賃金格差など女性従業員に対する不当な扱いが続いている」としてカリフォルニア州公正雇用住宅局(DFEH)から提訴されているActivision Blizzardですが、DFEHがこの訴訟の範囲を拡大し、フルタイムで働く従業員だけでなく臨時労働者に対する扱いにも差別が存在すると訴えました。加えて、DFEHは「Activision Blizzardが調査を妨害した」とも主張しています。



Activision BlizzardがDFEHに訴えられたのは2021年7月のこと。セクハラや男女での賃金格差などが問題視されており、Activision Blizzardによる女性従業員に対する不当な扱いを正すための訴訟です。この訴訟を受け、Activision Blizzardの幹部は従業員に対してメールで「訴訟は非常にやっかい」「無益で無責任な訴訟」などと説明したのですが、この反応を受けて社内からは「リーダーシップが私たちの価値観を最優先していないことを明確にした」などの声が挙がり、多数の社員が署名した公開書簡が提出される事態となりました。



コール オブ デューティを抱えるゲーム会社「Activision Blizzard」がセクハラ・虐待で訴訟へ、約1000人の従業員が署名した公開書簡の内容とは? - GIGAZINE





その後、問題の渦中にあった子会社の社長が辞任したり、人気ゲームタイトルからスポンサーが撤退したりと、問題は拡大していくばかりでした。



セクハラ・性差別訴訟で揺れるActivision Blizzard、子会社の社長が辞任&eスポーツリーグのスポンサーが撤退&株主から訴えられる - GIGAZINE





そんな中、DFEHはActivision Blizzardに対する訴訟を拡大しました。海外メディアのAxiosによると、DFEHは訴訟内容を一部修正した書類を2021年8月24日に裁判所に提出し、この中でActivision Blizzardによって不当に扱われた人々を再定義しています。これによると、ハラスメント防止・同一賃金・その他の同一雇用機会均等法に対するカリフォルニア州の保護が、「従業員、派遣労働者、臨時労働者に適用される」と記述されており、これまでになかった「臨時労働者」という文字があるとのこと。



加えて、DFEHは「Activision Blizzardが秘密保持契約(NDA)を通じてDFEHによる調査を妨害し、従業員がDFEHに連絡する前に企業側と話すことを求めている」とも主張。こういった妨害策について、DFEHは「従業員および派遣労働者および臨時労働者に代わり職場の差別やハラスメントの実態について調査・起訴・是正する、というDFEHの在り方を直接妨害するものである」と批判しています。



さらに、調査に関連する資料の一部はActivision Blizzardの人事担当者により「細断・破棄された」ともDFEHは主張。「調査までそれらの資料を保持しておくことがActivision Blizzardの法的義務である」と、Activision Blizzard側の対応を批判しています。