Microsoftが「選択・公平性・革新を促進するためのアプリストア10原則」を採用、Appleをあからさまに意識



Microsoftがアプリストアの将来を見据えて、「競合するストアをブロックしない」「コンテンツやサービス配信方式を理由にアプリをブロックすることはしない」などの10原則を採用することを発表しました。中には「リーズナブルな料金を請求する」「開発者が販売したくないものを販売するよう強制しない」など、Epic Gamesと訴訟中のAppleを意識したような内容が含まれています。



10 app store principles to promote choice, fairness and innovation - Microsoft on the Issues

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/10/08/app-store-fairness-caf-interoperability-principles/





Microsoftが発表した10原則は以下の通り。



01:開発者はMicrosoftのアプリストアを通じてWindows用アプリを配布するかどうかを選択する自由が与えられます。Windows上で競合するアプリストアをMicrosoftがブロックすることはありません。

02:コンテンツがデバイスにインストールされるのかクラウドからストリーミングされるのかといった配信方法やビジネスモデルによって、Windowsからアプリのブロックを行うことはありません。

03:開発者がアプリでの購入処理に使用する決済方法を何にしたかということに基づいてブロックすることはありません。

04:Microsoftでは、相互運用性原則で定めるように、Windows上でMicrosoftが使用する相互運用性インターフェースに関する情報を、開発者がタイムリーにアクセスできるようにします。

05:すべての開発者はセキュリティ、プライバシー、品質、コンテンツ、デジタル安全性などの客観的基準と要件を満たす限り、アプリストアへアクセスすることができます。

06:Microsoftのアプリストアは、Windows上の他のアプリストアとの競争を反映した妥当な料金(手数料)を請求し、開発者がアプリ内で販売したくないものを販売するよう強制することはありません。

07:Microsoftのアプリストアは、開発者が合法的なビジネス目的でアプリを介してユーザーと直接通信することを妨げません。

08:Microsoftのアプリストアは、競合アプリと同じ基準で独自のアプリを保持します。

09:Microsoftは、アプリに関する非公開情報やアプリストアのデータを勝手に利用して対抗することはありません。

10:Microsoftのアプリストアは、プロモーションとマーケティングのためのルールとポリシーと機会について透明性を保ち、一貫して客観的に運用し、変更を通知し、紛争を解決するための公正なプロセスを利用可能にします。



Microsoftはこの原則を発表したことについて、「ソフトウェア開発者にとって、アプリストアは世界で最も人気のあるデジタルプラットフォームへの重要な玄関口です。我々や他の人々は、他のデジタルプラットフォーム上でのアプリストアについて疑問を呈し、時には懸念を表明してきました。しかし我々は『我々が説くべきことを実践するべき』だと認識しています」と述べています。