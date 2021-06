Spotifyの最高法務責任者が「Appleが独占企業のように振る舞う理由」について語る

AppleはiPhoneやiPadといったApple製端末向けの唯一のアプリストアであるApp Store上で、サードパーティ製のアプリケーションの売上の30%を手数料として徴収しています。この手数料が高額過ぎるということで、SpotifyやEpic Gamesといった企業が 訴えを起こしています 。Appleの提供するプラットフォームに対して不満を抱えるSpotifyで最高法務責任者を務めるオラシオ・グティエレス氏が、「なぜAppleは独占企業のように振る舞うのか」について独自の見解を語りました。 Why Spotify’s Horacio Gutierrez thinks Apple behaves like a monopolist - The Verge https://www.theverge.com/22457400/spotify-horacio-gutierrez-apple-app-store-interview-decoder GoogleやApple、Facebookといった巨大テクノロジー企業は世界中の国々で独占禁止法違反の疑いで政府当局からの調査を受けており、 日本でも独自の調査 が進められています。また、フォートナイトの開発元であるEpic GamesがAppleを相手取り訴訟を起こしており、世界中が訴訟の行く末を見守っています。 「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINE

2021年06月02日 20時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

